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    總統魯拉逐步兌現政見 巴西承認6處新原住民保留地

    巴西昨日舉辦「解放土地營」，總統魯拉在會議上正式承認了6塊原住民保留地。（彭博）

    巴西昨日舉辦「解放土地營」，總統魯拉在會議上正式承認了6塊原住民保留地。（彭博）

    2023/04/29 15:17

    〔即時新聞／綜合報導〕巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）昨（28日）兌現了他的政見，正式承認了6塊原住民保留地，其中大部分位於亞馬遜地區。這片土地雖仍在聯邦政府的管轄之下，但原住民擁有以傳統方式使用土地的專有權，保護重要的雨林免受無節制開發。

    綜合外媒報導，魯拉昨日舉行了「解放土地營」（Free Land Camp）的年度會議，現場有百萬原住民與會。魯拉在會議上兌現了選前對於原住民以及環保人士的承諾，正式宣布了6個新的原住民保留區，其中最大的2塊在亞馬遜地區。根據最新法令，雖土地仍隸屬於聯邦政府的管轄，然法令授予原住民族以其傳統方式使用土地的專有權。科學家認為，原住民族與土地的關係，可以防止森林盜伐。

    在這6塊土地內將不再允許出現採礦行為，而商業耕作以及伐木需要特別許可，非原住民族群則被禁止在保留地從事任何商業活動。巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）曾表明不會多給保留地「一厘米」，他說原住民擁有的土地相較於人口規模比例太多了。

    過去原住民領導者曾向魯拉呼籲，要加快承認300塊原住民保留地，而這些早已被提出的土地，如今只承認了6個，原住民領導者對於行動規模的侷限而感到沮喪。目前約有300個原住民族群生活在730個他們認為是前人所留下的傳統領域，主要位於亞馬遜地區，但只有434個受到官方承認。

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