荷蘭男狂捐精生550名小孩 法院下禁令：再捐就重罰

荷蘭男子強納森．梅爾捐精，讓求子的準父母至少生下550名孩子，28日遭荷蘭法院下令禁止再捐精。（圖擷取自Jonathan Jacob Meijer FB）

2023/04/29 09:21

首次上稿 04-28 22:33

更新時間 04-29 09:21

〔編譯管淑平／綜合報導〕荷蘭一名男子捐精，讓求子的準父母至少生下550名孩子，28日遭荷蘭法院下令，禁止再捐精，如果違反禁令，每捐精一次，就會被罰款10萬歐元（約343萬台幣）。

請繼續往下閱讀...

海牙地區法院法官28日就使用該名男子捐贈精子懷孕的爸媽，以及代表其他父母的基金會請求禁制令案，做出這項判決。判決書依照荷蘭隱私法規，僅揭露名為「強納森．M（Janathan M）」，但是荷蘭媒體指他是41歲荷蘭男子、名為強納森．梅爾（Jonathan Meijer）。

強納森不僅在荷蘭數家、以及丹麥一家生殖醫療診所捐精，也私下透過廣告、網路論壇聯絡其他求子的父母，要捐精給他們，迄今使用他的精子已經生下至少550名小孩。

強納森的律師主張，當事人是想幫助這些別無其他辦法生育的父母。但是法官認為，荷蘭法規允許捐精者，最多與12名女子生下25名小孩，且這名男子也欺騙捐精對象，謊稱他的捐精歷史，他「刻意在這一點上撒謊，以便說服這些父母接受他為捐精人」。

法官說，現在這些父母面臨一個事實，就是他們自己家中的小孩，「是一個龐大血親網的一部分，有數百名同父異母的兄弟姊妹，而他們在這件事上沒有選擇」，法官還說，此事「已經或者可能對這些孩子有負面心理影響，因此，為了他們的利益著想，不要讓這個血親關係網繼續擴大。」

判決書指出，此案事關「基本權利衝突，一方面要尊重父母和捐精者所生小孩的隱私生活，但是另一方面是捐精人的隱私」，但是權衡後，前者的利益高於讓捐精者繼續捐精給新的準父母。

強納森熱衷捐精的事情在2017年被首次披露，當時他被荷蘭一間生殖診所禁止再捐精，那時使用他捐贈的精子已經生下100名小孩。不過他還是繼續到其他診所捐精。法院在28日的判決中，也要求他致信給外國生殖醫療單位，摧毀所有他的庫存精子。

法國巴黎一座實驗室的冷凍精子。（路透檔案照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法