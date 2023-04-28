泰國女子涉嫌以氰化物謀財害命 死者增至13人

泰國女子莎拉拉涉嫌用氰化物謀財害命毒死多人，受害死者已增至13人，（歐新社）

2023/04/28 18:56

〔中央社〕泰國女子莎拉拉（Sararat Rangsiwuthaporn）涉嫌用氰化物謀財害命毒死多人，警方已經把受害死者數上調至13人，並依預謀殺人罪偵辦且擴大調查範圍。

法新社報導，莎拉拉因涉嫌在數年之間犯下9件謀殺案，於4月25日遭到逮捕。

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警方認為犯案動機與金錢有關，不過懷有4個月身孕的莎拉拉先前被診斷出罹患精神疾病。

泰國皇家警察總部副局長蘇拉切（Surachate Hakparn）昨天表示，警方正在調查至少13起可追溯至2020年的可疑死亡事件。

蘇拉切在首都曼谷告訴記者：「她（莎拉拉）被控預謀殺人。」

電視台畫面顯示，身穿淺粉色服飾的莎拉拉26日在警方護送下穿過一群記者，從曼谷警察局被帶去羈押。

警方沒具體說明莎拉拉被控犯下多少件謀殺案，但提到她否認所有指控。

另外，警方已將調查範圍擴大至5個省，大部分位於曼谷以西。

警方在莎拉拉家中發現了當局認為是氰化物的物質，並懷疑她在受害者的食物和飲料中下毒。

莎拉拉在羈押處所進行例行身體檢查後，泰國矯正司（Department of Corrections）昨天證實她已懷孕4個月，並有緊張、視力模糊和頭痛等狀況。

調查人員已對其他證人進行詢問。警方還描述第14位受害者吐出遭下毒的食物而逃過一劫。

蘇拉切說道：「嫌疑犯誘騙最新的受害人服下某種草藥，約20分鐘後她就倒地了。」

蘇拉切呼籲大眾聯繫警方，提供其他可能案件的任何資訊。

警方起先懷疑莎拉拉大約兩週前涉嫌在泰國中部的叻丕省（Ratchaburi）殺害一位朋友。

當地媒體報導，在進行放生魚類的佛教儀式後，受害者便倒在美功河（Mae Klong River）河岸。

調查人員詢問莎拉拉後，便認為她與其他氰化物中毒案件有關連。

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