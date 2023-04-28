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    中國五一連假一房難求 多間民宿推「大廳躺椅」還被搶光

    適逢「五一連假」中國許多旅遊熱門城市都一房難求，在四川省成都有部分民宿甚至推出「大廳躺椅」，更誇張的是還被訂購一空，這樣的情況也讓網友傻眼直呼「花錢出去找罪受我是不能理解……」。（圖擷自上觀網）

    適逢「五一連假」中國許多旅遊熱門城市都一房難求，在四川省成都有部分民宿甚至推出「大廳躺椅」，更誇張的是還被訂購一空，這樣的情況也讓網友傻眼直呼「花錢出去找罪受我是不能理解……」。（圖擷自上觀網）

    2023/04/28 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕中國即將展開「五一連假」，受此影響許多熱門景點出現一房難求的情況，網路上甚至流傳，在四川省成都有部分民宿甚至推出「大廳躺椅」，更誇張的是還被訂購一空，這樣的情況也讓網友傻眼直呼「花錢出去找罪受我是不能理解……」。

    據中媒報導，適逢「五一連假」中國許多旅遊熱門城市都一房難求，網路流傳多個位於成都的民宿竟推出「大廳躺椅」，包含成都子木青年旅社、悟空青年旅社（成都五大花園店）、清風民宿等多家民宿都有推出。

    其中悟空青年旅社的大廳躺椅標註原價25元、折扣價23元。介紹內容包含無早餐、可住1人，入住時間是14點到次日12點，床是1張2×1.2公尺的沙發床。媒體詢問該旅社次否有人訂購，沒想到對方回應，在4月29日至5月3日的五一小長假期間，該旅舍的大廳躺椅已被預訂一空。

    成都子木青年旅社則是推出了原價80元、折扣價為55元的「大廳躺椅」，內容描述則是無早餐、可住1人，入住時間是14點到次日12點，床是1張2×1.2公尺的單人沙發床。該旅社也是表示都要提前預訂，並稱「我們這裡的家庭客房已經訂滿了，大廳躺椅不提前預訂也有可能沒有了」。針對是否會出現男女混住的情況，工作人員則回應稱「這是公共區域，會遇上其他人」。

    至於清風民宿則是推出原價60元、折扣價為50元的「大廳躺椅」，內容描述則一樣是無早餐、可住1人，入住時間是14點到次日12點，床是1張2×1.2公尺的單人沙發床。

    對此中國網友則紛紛留言表示「累不累阿」、「沒有什麼意義」、「還不如待在家自在」、「還不如不去」、「消費升級，體驗反向」等。

    適逢「五一連假」中國許多旅遊熱門城市都一房難求，在四川省成都有部分民宿甚至推出「大廳躺椅」，更誇張的是還被訂購一空。（圖擷自上觀網）

    適逢「五一連假」中國許多旅遊熱門城市都一房難求，在四川省成都有部分民宿甚至推出「大廳躺椅」，更誇張的是還被訂購一空。（圖擷自上觀網）

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