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    斐濟政府冷落中國副外長 2內閣官員會晤台灣代表

    斐濟新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。（取自拉布卡推特）

    斐濟新總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）。（取自拉布卡推特）

    2023/04/28 11:46

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據英文「亞洲時報」4月27日報導，斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）自2022年12月24日上任後，一改前朝親中的立場，改與西方國家結盟，2名內閣官員甚至會晤台灣駐斐濟代表，反觀中國外交部副部長馬朝旭今年4月訪問斐濟欲會晤拉布卡，卻吃到「閉門羹」。

    報導指出，馬朝旭原定與拉布卡的會晤，因拉布卡家人的喪事被取消。斐濟政府安排副總理卡米卡米加（Manoa Kamikamica）代替會見馬朝旭，中國官員最初拒絕這個安排，堅持馬朝旭將只見拉布卡。

    馬朝旭訪問斐濟是直接向拉布卡傳達訊息，要求在台灣問題上謹慎行事，及尊重北京「紅線」的重要性。

    報導指出，這個插曲反映了中國與斐濟之間不斷增加的緊張關係。斐濟在新聯合政府領導下，表現出在安全問題上與其傳統的伙伴澳洲、紐西蘭和美國更廣泛結盟的跡象；拉布卡曾公開表示，支持「AUKUS安全協議」（澳、英、美三國軍事聯盟），斐濟內閣官員也很快表現出這種地緣政治轉變。

    斐濟另1名副總理加沃卡（Viliame Gavoka）和內政暨移民部長蒂科杜亞杜亞（Pio Tikoduadua）近日都在推特上發布了各自與台灣駐斐濟代表的會晤情形；今年3月斐濟也將2018年降格為台灣貿易辦公室，重新恢復為中華民國（台灣）駐斐濟貿易代表處。

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