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    傳烏克蘭出動無人機 企圖暗殺俄國總統普廷

    德國「圖片報」（Bild）4月27日報導，烏克蘭曾企圖用自殺式無人機暗殺俄羅斯總統普廷，但沒有成功，而俄國當局對這起暗殺事件企圖予以保密。（路透）

    德國「圖片報」（Bild）4月27日報導，烏克蘭曾企圖用自殺式無人機暗殺俄羅斯總統普廷，但沒有成功，而俄國當局對這起暗殺事件企圖予以保密。（路透）

    2023/04/28 11:15

    〔編譯盧永山／綜合報導〕根據德國「圖片報」（Bild）4月27日報導，烏克蘭曾企圖用自殺式無人機暗殺俄羅斯總統普廷，但沒有成功，而俄國當局對這起暗殺企圖予以保密。

    報導指出，4月23日在莫斯科郊區Vorokogo村發現1架墜毀的無人機，它是用來暗殺俄國領導人的工具。社群媒體上流傳的照片和影片顯示，這架UJ-22無人機的殘骸帶有17公斤重的C4塑膠炸藥，這種炸藥是美軍經常使用的。

    烏克蘭消息人士羅曼年科（Yuriy Romanenko）4月24日發推文表示，烏克蘭情報人員接收到普廷訪問魯德涅沃（Rudnevo）工業園區的情報，「結果我們的自殺式無人機起飛，避開了俄國的所有防空系統，墜毀在俄國這個工業園區不遠的地方」；這架無人機墜毀地點距離魯德涅沃工業園區以東12英里。

    克里姆林宮發言人4月23日在Telegram間接證實，普廷計畫訪問莫斯科的1個工業園區，但未給出具體時間。

    根據社群媒體上發布的影像顯示，魯德涅夫工業園區前的草坪被噴成綠色，據說這是為普廷的到來所做的準備。

    俄國官方媒體塔斯社表示，普廷將於4月27日訪問魯德涅夫工業園區，並就無人駕駛飛機系統的發展舉行會議，但並未提及這起烏克蘭無人機暗殺企圖事件。

    在最近幾週發生一系列無人機襲擊事件後，俄國當局更加擔心烏克蘭將戰爭帶到俄國領土上。

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