拜登正式宣布競選連任 為自由民主而戰

2023/04/25 19:15

[編譯張沛元/綜合報導]一如事先預料,美國總統拜登25日透過影片正式宣布投身2024年總統大選尋求連任;身為美國史上首位年逾80歲的總統,拜登強調必須為自由與民主而戰,懇請嚴重對立分歧的選民再給他4年。

拜登在3分鐘的影片中以一句提問來定義2024年的總統大選──美國在未來數年中,是會有更多、還是更少的自由與權利?拜登說,他知道他的答案是什麼…眼下無暇自滿,「這就是我競選連任的原因。」

影片提及2021年初國會山莊遭暴民攻擊,以及美國聯邦最高法院推翻將墮胎合法化的羅訴韋德案(Roe vs. Wade)的裁決,暗示支持他尋求連任才能對抗逐漸抬頭的美國保守派勢力。

拜登說,每一代美國人都面臨必須捍衛民主、個人自由以及投票權與公權的時刻,「如今是我們(捍衛民主、自由與權利)的時刻」;拜登呼籲選民造訪他的競選網站,「讓我們完成這項工作(指捍衛民主、自由與權利),我知道我們做得到。」

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly