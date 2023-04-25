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    拜登正式宣布競選連任 為自由民主而戰

    美國總統拜登25日透過影片正式宣布競選連任。圖為影片截圖。（路透）

    美國總統拜登25日透過影片正式宣布競選連任。圖為影片截圖。（路透）

    2023/04/25 19:15

    ［編譯張沛元／綜合報導］一如事先預料，美國總統拜登25日透過影片正式宣布投身2024年總統大選尋求連任；身為美國史上首位年逾80歲的總統，拜登強調必須為自由與民主而戰，懇請嚴重對立分歧的選民再給他4年。

    拜登在3分鐘的影片中以一句提問來定義2024年的總統大選──美國在未來數年中，是會有更多、還是更少的自由與權利？拜登說，他知道他的答案是什麼…眼下無暇自滿，「這就是我競選連任的原因。」

    影片提及2021年初國會山莊遭暴民攻擊，以及美國聯邦最高法院推翻將墮胎合法化的羅訴韋德案（Roe vs. Wade）的裁決，暗示支持他尋求連任才能對抗逐漸抬頭的美國保守派勢力。

    拜登說，每一代美國人都面臨必須捍衛民主、個人自由以及投票權與公權的時刻，「如今是我們（捍衛民主、自由與權利）的時刻」；拜登呼籲選民造訪他的競選網站，「讓我們完成這項工作（指捍衛民主、自由與權利），我知道我們做得到。」

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