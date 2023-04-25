烏軍大反攻尚未開始，白宮被曝已憂心失敗後果。圖為烏軍砲轟俄軍在巴赫姆特附近的陣地。（法新社）

2023/04/25 17:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政治新聞網站《Politico》24日報導，拜登政府正悄悄為俄羅斯與烏克蘭的戰爭出現一種可能性做準備，即烏克蘭春季反攻要是未能達到預期，國內批評人士與國外盟友也會主張美方未能達到目標，屆時基輔也可能被迫調整作戰目標。

報導引述白宮消息人士說法稱，拜登政府擔心烏克蘭無法實現所有反攻目標，將被迫考慮談判，同時準備接受來自國內外的批評。

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報導稱，若烏軍反攻取得的成果有限，白宮可能會被鷹派和鴿派的批評聲吞沒。一方將會認為，若美國政府滿足烏克蘭的一切軍事支援，烏克蘭的反攻將會奏效；另一方則會說，事實證明，烏克蘭沒有能力擊退俄羅斯。

就其他盟友來說，歐洲在烏克蘭問題上的「團結」是脆弱的。如果烏克蘭不能在反攻中證明它勝利在望，那麼他們或許會認為「勸和促談」是一個更有吸引力的選擇。

據美國國防部外洩密件，2月初的一項秘密評估指出，烏克蘭將無法實現其反攻目標。美國最近的估計表明，烏克蘭可以在南部和東部取得一些進展，但無法重複去年的成功。

據兩位熟悉該評估的官員稱，烏克蘭曾希望切斷俄羅斯通往克里米亞的陸路，但美國官員如今懷疑這是否會發生。

但五角大廈仍然希望烏克蘭能夠削弱那裡的俄羅斯補給線，即使完全戰勝新近加強的俄軍並不容易。此外，美國情報表明，烏克蘭沒有能力將俄軍趕出他們盤踞的地方。據官員稱，烏克蘭戰場的其他地方，也出現了類似的感覺。

烏克蘭的反攻目標，是收復俄羅斯在東部和南部奪取的領土。據美國官員稱，外界相信基輔願意考慮調整其目標，而更溫和的目標可能更容易被視為勝利。

報導稱，白宮官員透露，說服烏克蘭方面願意考慮調整戰略目標，必須向基輔提供激勵措施：也許是北約式的安全保障、來自歐盟的經濟援助、更多的軍事援助等等。西方和烏克蘭將把可能透過談判達成的休戰視作「臨時停火」。官員還表示，希望「與中國重新接觸」，以將俄國總統普廷推向談判桌。

拜登和他的高級幕僚公開強調，烏克蘭總統澤倫斯基只有在他準備好時，才應該開始和談。但華盛頓也向基輔傳達了一些政治現實：在某個時候，尤其是在共和黨控制眾議院的情況下，美國的援助步伐可能會放緩。

報導稱，華盛頓的官員雖然沒有向基輔施壓，但已經開始為這些對話的形式做準備，並明白這對澤倫斯基來說，可能是一場艱難的政治推銷。

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