棄「壓迫者語言」 烏克蘭俄語族群勤學烏克蘭語

烏克蘭俄語人口佔多數的敖德薩市，去年底拆除俄國女沙皇葉卡捷琳娜二世雕雕像。（歐新社檔案照）

2023/04/25 15:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭的俄語使用者正在尋求轉變，希望改用烏克蘭語作為主要語言。許多俄語使用者表示，他們不再想被貼上與俄羅斯相關的標籤，他們希望改變自己的身份認同，並脫離烏克蘭歷史上被視為「壓迫者語言」的俄語。

在烏克蘭南部和東部地區和首都基輔，俄語一直是主要語言，而這也是親俄派與親烏克蘭派之間爭奪的一個焦點。但在過去的一段時間裡，越來越多以俄語為母語的烏克蘭人開始學習烏克蘭語，並儘可能地使用烏克蘭語來溝通，以表達自己的身份認同。

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據英國《衛報》24日報導，烏克蘭國家科學院政治和種族研究所首席研究員庫里克（Volodymyr Kulyk） 最近進行的一項研究從統計學上證實了這一趨勢。

根據2012年、2017年和2022年進行的詳細調查，在烏克蘭以前主要講俄語的南部和東部地區，烏克蘭語的使用「大幅增加」。西部，以及在較小程度上的烏克蘭中部，已經主要講烏克蘭語。在2012年，烏南和烏東只有約10%的人將烏克蘭語作為他們的方便語言，到2022年夏天，這一比例已上升到70%以上。

庫里克說，「在2022年（俄國）入侵之前，烏克蘭東部和南部的大多數人更喜歡俄語，並且認為被視為更喜歡俄語的人沒有問題。現在他們明白這是錯誤的做法，他們不想和陌生人說俄語。」

他還指出，2012年，烏克蘭南部和東部超過25%的人將俄語視為他們的母語，但現在這個數字已經下降到6%。他說，烏克蘭人們用語言來抵抗侵略和他們認為背後的帝國主義。

由於歷史文化的關係，曾受到俄羅斯帝國與蘇聯先後統治數百年的烏克蘭，國內至今仍有大量的俄語人口，烏東頓巴斯盆地就是俄語區的大本營；而烏克蘭其他地區與普遍國民，大多也都「通曉俄語」，就連現任總統澤倫斯基也是出身俄語家庭，讓他揚名立萬的喜劇《人民公僕》也是俄語與烏克蘭語雙語播出。

然而，當俄國總統普廷以烏俄兩國有共同語言人口為由出兵，此問題變得政治化起來，許多會說俄語和烏語的雙語人士下定決心，紛紛捨棄說俄語及俄國文化認同。

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