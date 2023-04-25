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    菲駐美大使：小馬可仕訪美 可能討論台灣議題

    菲律賓總統小馬可仕5月1日將在華府與美國總統拜登舉行會談。（路透檔案照）

    菲律賓總統小馬可仕5月1日將在華府與美國總統拜登舉行會談。（路透檔案照）

    2023/04/25 15:31

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕菲律賓駐美國大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）25日向《路透》表示，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）5月1日訪問美國時，可能與美國總統拜登討論台灣議題，「台灣發生任何事，每個人都會被影響」。

    羅慕德斯指出，小馬可仕首次出訪美國，將在與拜登的會談中著重貿易、投資議題，「中國是我們的最大貿易夥伴，日本也是我們的貿易夥伴，而美國也是我們希望展開更多貿易的國家之一。」

    值得注意的是，菲律賓與美國今年以來在國防上的合作益發緊密，除了准許美軍使用更多菲軍基地外，雙方也展開一連串實彈演習，被認為是在為潛在的美中印太軍事衝突預演。

    對此，羅慕德斯透露，小馬可仕可能會與拜登討論台灣議題，「在晴朗的日子，從我們國家最北邊就可以看見台灣，由此可知距離有多近。」他坦言，「這很顯然會影響我們，若台灣發生任何事，每個人都會被影響，尤其是東南亞地區。」

    不過，他也強調，菲國不希望中國覺得，「因為我們與美國的關係，所以我們將（對中國）採取攻勢。我們做的所有一切，單純是為了捍衛國家。」

    小馬可仕24日則表示，鑑於區域情勢持續升溫，他此次訪美將敦促拜登闡明華府基於1951年「菲美共同防禦條約」捍衛菲國的承諾程度為何。

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