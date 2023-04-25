南韓法務部長女兒靠特權錄取美國MIT 4萬人連署要求撤銷入學資格

近日南韓一群媽媽在美國請願網站Change.org發起請願連署，要求麻省理工學院（MIT）撤銷錄取南韓法務部長韓東勳女兒Alex Han的入學資格，理由是她涉嫌抄襲、學術不端等。（擷取自Change.org網站）

2023/04/25 10:36

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國知名大學再爆招生醜聞！近日南韓一群媽媽在美國請願網站Change.org發起請願連署，要求麻省理工學院（MIT）撤銷南韓法務部長韓東勳女兒Alex Han的入學資格，理由是她涉嫌抄襲大量已發表論文、學術不端和不誠實等，目前已獲得超過4萬人連署。

這群家長指控MIT的2027屆學生Alex Han 存在各種學術違規行為，包括外包代筆、發表偽造的研究論文、侵犯版權、誇大獎項和社區服務成就，以及在學術競賽中獲得未經授權的援助。

請繼續往下閱讀...

請願書寫道：「如果高中申請入學者根據他們在高中生涯中獲得的曝光量進行評估，那麼學生A（ Alex Han）很可能是所有2027屆申請者中的第一名。」

這群家長將Alex Han的錄取描述為大學招生系統中的一個「重大危險信號」，認為當今的學術機構已受到特權階級強加的不公正和不平等困擾。

請願書也聲稱，MIT選擇無視Alex Han的不當行為，將縱容特權階層以作弊作為獲得大學錄取的手段。

對此，MIT媒體關係部副主任麥當奈（Sarah McDonnell）接受英文「韓國時報」訪問表示：「MIT招生辦公室非常重視學術誠信，並對涉及申請人的報告事件進行調，招生辦公室不會討論或披露與申請人或其申請文件有關的信息。但我可以肯定的是，MIT會繼續堅持其對Alex Han的錄取。」

事實上，2022年5月南韓媒體就曾質疑，Alex Han高一時，僅花了2個月時間就寫了5篇論文、4本電子書。韓東勳並遭指控，為女兒Alex Han 付錢讓1家招生諮詢公司撰寫論文，並曾讓1位肯亞籍作家代筆寫論文。

「韓國時報」報導，有一份16頁的Google文件詳細介紹了對Alex Han的指控，一直在網路上傳播，並呼籲民眾在Change.org上簽署請願書，但MIT堅持錄取Alecx Han的決定讓連署人非常失望。

這並非美國頂級名校首次爆發招生醜聞。2019年中國步長製藥董事長趙濤猛砸650萬美元，幫助女兒趙雨思進入史丹福大學。

趙濤透過這筆錢，買通史丹福大學帆船校隊總教練John Vandemoer，將趙濤的女兒包裝成具帆船專長的學生，最終成功被錄取；醜聞曝光後，趙雨思被學校開除，搬離了宿舍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法