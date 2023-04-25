盼韓日和解 尹錫悅：不接受拿百年前事要日本下跪

2023/04/25 03:12

〔中央社〕韓國總統辦公室今天指出，總統尹錫悅接受「華盛頓郵報」（The Washington Post）專訪表示，拿百年前的事情對日本「要求下跪道歉」是令人無法接受的。

韓聯社報導，尹錫悅所說「百年前的事情」，指的是日本於1910年至1945年對韓國的殖民統治，日本在此期間犯下一連串暴行，例如讓韓國民眾擔任慰安婦及強迫勞動等行徑。

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「華盛頓郵報」今天刊出報導，尹錫悅在90分鐘的專訪中詳細介紹韓國政府對於日本的決策。

尹錫悅受訪說道，韓國的安全問題迫在眉睫，因此與日本政府的合作刻不容緩，對此抱持消極態度的人永遠不會理解政府立場。

尹錫悅還說，歐洲曾經歷殘酷戰爭，但昔日的對手如今正攜手開創未來，這需要決斷力。

韓國總統辦公室也指出，韓日關係正常化刻不容緩，就像歐洲的戰爭當事國在戰後仍能為未來發展而合作一樣，改善韓日關係是兩國面向未來發展的必經之路。

總統辦公室更提到，尹錫悅無法接受拿百年前事情對日本要求下跪道歉的論述，與1998年時任韓國總統金大中在日本國會發表談話時所提出的「因不到50年的不幸歷史否定長達1500年交流與合作史是愚蠢之舉」說法一脈相承。（編輯：陳彥鈞）1120425

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