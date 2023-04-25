又來了！中共黨報自由派作家董郁玉拘押逾1年 被控間諜罪

中共黨報光明日報評論部副主任董郁玉，遭當局以擔任「外國特務」的間諜罪名起訴，可能面臨10年以上的重刑，甚至死刑。（取自網路）

2023/04/25 04:41

〔國際新聞中心／綜合報導〕台灣八旗文化出版社總編輯富察（李延賀）傳出前往中國探親時遭到拘捕，迄今音訊全無，中國知名作家、中共黨報「光明日報」評論部副主任董郁玉，在被拘押超過1年後，近期遭當局以擔任「外國特務」的間諜罪名起訴，可能面臨10年以上的重刑，甚至死刑。

綜合美國之音（VOA）中文網、自由亞洲電台（RFA）和美國華爾街日報、紐約時報、華盛頓郵報等主流媒體報導，1962年出生的董郁玉1987年畢業於北京大學法律系，獲法學碩士，曾任美國哈佛大學尼曼研究員、日本慶應大學訪問學者、北海道大學公共政策大學院（研究生院）教授。

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據報導，本月剛滿61歲的董郁玉年輕時曾參與1989年天安門民主運動，在中共5大黨媒之一的光明日報任職30多年，被捕時距離退休只剩下3個月。董一直與包括美國和日本外交官和記者在內的外籍人士廣泛交往，並以自由派觀點對中國社會提出尖銳觀察和批判。

董的家屬一直不願對外公開消息，希望當局能減輕或放棄對他的指控，但在上月被告知董的案子將被起訴後，家屬被迫在24日發表聲明，指出董郁玉去年2月與一名日本外交官在北京市中心的新僑飯店會面，兩人一起被拘留。該名日本外交官遭到盤問，數小時後獲釋，董卻一直被拘押在北京南部一個看守所裡。

日本政府事後曾要求中方道歉，但中國外交部回應稱，該名日本外交官在中國從事「與身份不符」的活動。

家屬表示，當局對董與日本駐中國大使在內的日本外交官往來，及其參與的外國大學獎學金計畫展開調查，這意味著中國政府將日本駐中大使館和外國獎學金計畫視為間諜組織。

據報導，鑑於中國司法體系幾乎百分之百的定罪率，董幾乎肯定會被定罪，並判處可能10年以上的刑期；情節較輕者可能判處3到10年，最高可判處無期徒刑；至於危害特別嚴重、情節特別惡劣者，則可能判處死刑。

目前還不清楚對董的審判將於何時開始，但已有60多名知名現任、前任記者和學者連署一份呼籲重新考慮起訴董郁玉的公開信，包括華盛頓郵報披露水門事件的伍德華（Bob Woodward）、曾任川普政府副國家安全顧問的前華爾街日報駐中記者博明（Matthew Pottinger）等。

公開信指出，在他們在與董郁玉的互動中，「沒有絲毫的詭計或間諜行為」，「如果連這些會面都可以被當做中方人士從事間諜活動的證據，誰還會願意訪問中國與中國的記者、學者或外交官會談呢？」

報導指出，董郁玉案是中共當局箝制媒體人的最新實例，也是在習近平第3個任期內重新劃定行為界限的最新跡象。此前，多年來一直擔任中央電視台國際頻道「中國環球電視網」（CGTN）節目主持人的成蕾，自2020年起一直以涉及國家安全的指控被拘押。美國彭博社北京分社的中國籍雇員范若伊（Haze Fan），因被控「涉嫌從事危害國家安全」活動，被當局羈押超過1年才獲得保釋。

報導指出，董郁玉的案件表明，中國政府為了阻斷中國公民與被視為「外部顛覆勢力」的外籍人士交往，手段愈來愈極端。

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