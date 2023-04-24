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    中國大學教授在300餘人群組傳女性裸照 下場GG了

    中國東南大學馬克思主義學院院長袁久紅近日在群組誤傳不雅照的消息登上微博熱搜。（圖翻攝自微博）

    中國東南大學馬克思主義學院院長袁久紅近日在群組誤傳不雅照的消息登上微博熱搜。（圖翻攝自微博）

    2023/04/24 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕位於中國江蘇省南京市的東南大學，一名教授近日在校內300多人的教職員工作群組誤傳女性裸體照，對話截圖外流後在中國網上炸鍋，今天（24日）更登上微博熱搜，《環球時報》、《中新社》等中官媒也爭相報導。據悉，該名教授已遭校方免職。

    綜合中媒報導，「東南大學工作群發色情照」的關鍵字搜索週一登上微博熱搜。從網上曝光的對話截圖和消息得知，中國東南大學「馬克思主義學院」院長袁久紅，近日在有332人的教職員工作群內誤傳一張女性裸體照片，隨後就有其他教職人員發出尷尬害羞的表情符號，提醒袁久紅「錯頻」。

    據悉，袁久紅身兼東南大學黨委宣傳部長，此事在網上炸鍋前，學校官網人事頁面仍標註他為學院院長和教授。不過輿論譁然後，校方黨委組織部今天便透過官網發布「關於免去袁久紅同志職務的通知」。東南大學紀律委員會工作人員對外回應稱，袁久紅早就不是該校黨委宣傳部長，校方正在調查相關事件，結果會另行公布。

    中國網友紛紛嘲諷，「肯定又是被盜號，我幫袁同志想好說詞啦」、「滿腦子色情能教好馬克思主義嗎？」、「花那麼多經費，原來是去研究女色啦」、「研究升職器（生殖器）呢」。

    東南大學黨委組織部24日發布袁久紅的免職通知。（圖翻攝自微博）

    東南大學黨委組織部24日發布袁久紅的免職通知。（圖翻攝自微博）

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