中國大學教授在300餘人群組傳女性裸照 下場GG了
2023/04/24 21:46
〔即時新聞／綜合報導〕位於中國江蘇省南京市的東南大學，一名教授近日在校內300多人的教職員工作群組誤傳女性裸體照，對話截圖外流後在中國網上炸鍋，今天（24日）更登上微博熱搜，《環球時報》、《中新社》等中官媒也爭相報導。據悉，該名教授已遭校方免職。
綜合中媒報導，「東南大學工作群發色情照」的關鍵字搜索週一登上微博熱搜。從網上曝光的對話截圖和消息得知，中國東南大學「馬克思主義學院」院長袁久紅，近日在有332人的教職員工作群內誤傳一張女性裸體照片，隨後就有其他教職人員發出尷尬害羞的表情符號，提醒袁久紅「錯頻」。
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據悉，袁久紅身兼東南大學黨委宣傳部長，此事在網上炸鍋前，學校官網人事頁面仍標註他為學院院長和教授。不過輿論譁然後，校方黨委組織部今天便透過官網發布「關於免去袁久紅同志職務的通知」。東南大學紀律委員會工作人員對外回應稱，袁久紅早就不是該校黨委宣傳部長，校方正在調查相關事件，結果會另行公布。
中國網友紛紛嘲諷，「肯定又是被盜號，我幫袁同志想好說詞啦」、「滿腦子色情能教好馬克思主義嗎？」、「花那麼多經費，原來是去研究女色啦」、「研究升職器（生殖器）呢」。