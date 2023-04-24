黨指揮司法！ 中共政法委介入方斌案 要求定罪3年

黨內文件顯示，中共中央政法委明顯介入方斌案，並要求以尋釁滋事代替煽動顛覆定罪3年，以防「敵對勢力」利用。（取自網路）

2023/04/24 20:11

〔中央社〕中國公民記者方斌2020年因報導COVID-19在武漢爆發疫情被判3年徒刑。一份曝光的黨內文件顯示，中共中央政法委明顯介入方斌案，並要求以尋釁滋事代替煽動顛覆定罪3年，以防「敵對勢力」利用。

綜合網路消息，這份題為「關於被告人方斌尋釁滋事案依法處理有關問題的研究意見」的文件，是被刊印在「中共中央政法委專報」上的內容，並於2022年4月7日上呈時任中共中央政法委書記郭聲琨，且標註為「機密、長期」。

請繼續往下閱讀...

文件提到，中國最高人民法院上報「關於被告人方斌尋釁滋事有關情況的請示」及補充報告，經中央政法委徵求最高人民檢察院、公安部、湖北省委政法委的意見後作出報告。

報告指出，方斌的行為（報導武漢疫情）更符合「煽動顛覆國家政權罪」。但因他接受美聯社等境外媒體採訪，對此案的處理應防止「被敵對勢力所利用」，藉機以「迫害打壓公布武漢新冠肺炎疫情真相的公民」之名攻擊。

這項報告提到，因此「按照政治問題非政治化處理」的原則，建議認定方斌的行為構成「尋釁滋事罪」，擬判處有期徒刑3年。

除上述「中共中央政法委專報」外，由武漢中級人民法院在2022年8月26日作出的二審刑事裁定書內容也同時曝光。內容提到，方斌被控「編造」關於武漢COVID-19疫情的「虛假信息」，利用手機錄製影片，透過網路翻牆軟體登入境外網站發布而引起大量觀看和評論。

裁定書指出，雖然方斌提出上訴，但案有書證、電子證據、勘驗、勘查筆錄、視聽資料等證據相互印證，足以證實方斌上述行為，原審（一審）「認定罪名和適用法律準確」，因此裁定駁回上訴，維持原判。

自由亞洲電台報導，第一時間獲得上述文件的異議人士林生亮表示，湖北司法機關不願為方斌案承擔外界追責，這些文件「是他們內部人搞出來的，體制內有一幫人對體制不滿，把這些信息向外泄露，這是『甩鍋』的動作」。

另一名要求匿名的人士也認為，在方斌即將刑滿釋放前曝光機密文件，說明地方主審法官不願「背鍋」。且就是因為有關報導（指方斌被判3年即將刑滿出獄）逼出了對方斌的判決書，意在證明法院不是有意扣住不發布判決書，「這背後存在的角力很複雜」。

方斌在2020年1月報導武漢疫情後，同年2月9日被警方監視居住，4月下旬被批捕。日前經過披露，外界才得知方斌2021年被法院依尋釁滋事罪一審判刑3年。雖然方斌提出上訴，法院2022年8月二審仍裁定維持原判。官方日前通知家屬，指方斌將於4月底前刑滿出獄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法