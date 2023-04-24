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    車主看傻眼！黑熊打破車窗喝光69罐汽水 無糖的不喝

    羅賽爾發現一隻黑熊正打破她的車窗玻璃，狂喝汽水。（圖擷取自臉書）

    羅賽爾發現一隻黑熊正打破她的車窗玻璃，狂喝汽水。（圖擷取自臉書）

    2023/04/24 08:11

    〔即時新聞／綜合報導〕加拿大卑詩省一名婦女日前發現，她的車夜裡被一隻黑熊闖入，且一夜之間喝光了她留在車裡的幾十罐汽水，她不僅親眼目睹，還把畫面拍了下來。

    CBC報導，女子羅賽爾（Sharon Rosel）透露，上週四凌晨3點左右，她被小狗叫醒，這時她往窗外看，一隻黑熊正打破她的車窗玻璃。

    「他喝了大量的汽水」，羅塞爾說，她在陽台上看了一個半小時​​，這隻熊用牙齒咬開罐頭，吞下裡面的汽水，先喝了橘子口味，接著喝了可樂和沙士，直到喝到無糖汽水才停下來，同時也把她的汽車內弄得一團糟。

    羅塞爾說，她車裡一共有72罐汽水，被黑熊喝了69罐，當時她試圖從陽台上對著黑熊潑冷水，但無濟於事，然後她試著和黑熊溝通「講道理」，還跟黑熊說她第二天早上需要開車去上班，甚至告訴黑熊，她是個獵人，希望能嚇走牠，但仍然沒起任何作用，只能袖手旁觀，看著黑熊破壞她的車，等到熊離開後，她拍下了黑熊闖入車內一片狼藉的照片，並希望獲得保險公司賠償部分損失。

    經營快餐車的羅塞爾說，這些汽水是她前一晚為做生意而準備的，因為住在偏遠地區，她每天都要和熊打交道，通常都會高度警惕，不把食物留在車裡，但她萬萬沒想到，這次熊竟然被汽水給吸引。

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