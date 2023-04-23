星艦升空揚起砂石砸毀相機 攝影師痛哭：徹底的屠殺

美國太空公司SpaceX火星殖民船「星艦」當地時間20日在升空後爆炸。升空時揚起的砂石砸毀不少攝影師架設的相機。（圖擷取自Jack Beyer推特）

2023/04/23 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX火星殖民船「星艦」當地時間20日進行首次軌道飛行測試，但在升空後約4分鐘爆炸，沒有完成預設的理想目標。不過負責記錄的攝影師們卻受到不少附加損失，架設的相機都被星艦升空時揚起的砂石砸毀。

民間報導航太新聞的媒體《NASASpaceFlight》在星艦升空時派出多位攝影師至SpaceX的南德克薩斯發射場，以記錄下關鍵畫面。沒想到載運星艦的火箭推進器「超重型」（Super Heavy）在升空時揚起大量砂石，將攝影師們放在發射場附近拍攝的相機全部砸毀。

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《NASASpaceFlight》的內容經理兼攝影師拜爾（Jack Beyer）就在推特上PO出相機的慘況，可見架設的單眼相機雖有塑膠袋保護，但仍難以抵擋砂石，所有鏡頭都被砸破，甚至有鏡頭直接與機身分離，一旁停靠的器材車也被砸壞。拜爾稱這簡直是「徹底的屠殺」（utter carnage）。

另一名《NASASpaceFlight》攝影師貝勒（Michael Baylor）也PO出回收相機時的影片，只見他的單眼機身與鏡頭也是呈分離的慘況，腳架也被砸斷，甚至有一台單眼機身被砸到零件外露。

「星艦」的飛行測試雖以爆炸完結，但第一位執行太空漫步的資深太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）認為，這並不是一次失敗的飛行，反而是巨大的成功，稱這次經驗會對未來的太空探索有很大的幫助。

停靠在發射場附近的器材車也被砂石砸壞。（圖擷取自Jack Beyer推特）

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