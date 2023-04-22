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    自動輔助駕駛爭議上法庭 特斯拉初戰全身而退

    特斯拉自動輔助駕駛被控釀成車禍的首例訴訟中，特斯拉今天在法庭獲得壓倒性勝利，加州法院裁定原告賈斯汀娜．徐無法獲得任何損害賠償。（法新社）

    特斯拉自動輔助駕駛被控釀成車禍的首例訴訟中，特斯拉今天在法庭獲得壓倒性勝利，加州法院裁定原告賈斯汀娜．徐無法獲得任何損害賠償。（法新社）

    2023/04/22 18:41

    〔中央社〕特斯拉（Tesla）自動輔助駕駛被控釀成車禍的首例訴訟中，陪審員告訴路透社，判決結果認為特斯拉已明確警告，部分自動駕駛軟體不等於自動駕駛系統，事故歸因於駕駛分心。

    路透社報導，電動車大廠特斯拉今天在法庭獲得壓倒性勝利，加州法院的陪審團認定特斯拉的自動輔助駕駛（Autopilot）並非無法安全執行，進而裁定原告賈斯汀娜．徐（Justine Hsu）無法獲得任何損害賠償。

    陪審員的印象很重要，因為特斯拉今年還有一系列與半自動駕駛系統相關的訴訟案。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）曾聲稱該系統比人類駕駛更加安全。

    專家表示，雖然這次審判的結果對其他案件不具法律約束力，但可作為特斯拉和其他原告律師擬定法庭策略的指標。

    特斯拉否認必須對賈斯汀娜．徐發生於2019年的事故負責。

    「財星雜誌」（Fortune）報導，特斯拉稱賈斯汀娜．徐在駕駛她的2016年產特斯拉Model S汽車時沒有遵從手冊指示，也就是駕駛人必須隨時對汽車保持掌控，而且不要在城市道路上使用自動駕駛功能。

    特斯拉稱，事故發生時，賈斯汀娜．徐的汽車向右偏離車道，但她的手並沒有放在方向盤上，因此無法修正汽車行駛方向，導致車禍發生。這起車禍導致她臉部受傷。

    判決結果今天出爐後，63歲的陪審員瓦索（Mitchell Vasseur）向路透社表示，他和其他陪審員都為賈斯汀娜．徐感到難過，但最終認定「自動輔助駕駛」沒有過失。

    瓦索說，「自動輔助駕駛從未自稱是自動駕駛。這不是一輛自動駕駛的汽車」，「這是一種自動輔助，他們堅稱駕駛需要時時刻刻保持警覺」。

    31歲的陪審團主席阿普舍（Olivia Apsher）表示，自動輔助駕駛系統會在駕駛未充分掌控車輛時提醒駕駛。

    阿普舍說，「這是你的車」，「駕駛會得到聲音與視覺上的警告，表明這是你的責任」。

    阿普舍表示，她很想在自己車上安裝自動輔助駕駛功能，但她補充說：「這是一項用於協助的科技，我們希望清楚傳達這個訊息。駕駛應明白這一點，然後才能坐下來，使用這些功能控制車輛。」

    賈斯汀娜．徐的律師塞維奇（Donald Slavik）表示，雖然他理解陪審團認為他的委託人分心，但她在汽車撞到路邊之前不到1秒才收到警告，要求她把手放在方向盤上。

    路透社無法立即聯繫特斯拉代表就此判決置評。

    這場審判在洛杉磯高等法院進行了3個多星期，期間有3名特斯拉工程師提供證詞。

    瓦索說，如果賈斯汀娜．徐更細心一點，就不會發生事故，這是任何人都可能犯的錯誤。他也說，「我個人永遠不會使用自動輔助駕駛系統」。

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