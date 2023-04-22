龍應台投書遭《環時》批擾亂統一 港作家分析：龍引誘中共對台發出「此訊息」

前文化部長、作家龍應台日前在《紐約時報》投書，相關內容引發外界議論。（資料照）

2023/04/22 17:11

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台日前在《紐約時報》投書，相關內容引發外界議論，還有相關批評稱龍是「假中立」，環球時報更刊出一篇中譯為「龍應台應該知道，讓台灣不再做美國的棋子才是正確選擇」為題的文章回擊。對此，香港作家、政治評論員馮睎乾評論，指龍應台以自己作餌，引誘中共向台灣人發出明確訊息，那就是「不管你說什麼，我打你！」

馮睎乾稍早發文表示，以「香港作家」自居的龍應台日前在紐約時報發表中英雙語文章，宣揚她的「與強盜和解才最務實」的偉論。對此台派當然鳴鼓而攻之，但迄今對龍應台最權威的反駁，就是中共黨媒Global Times（環球時報）昨日刊出的「龍應台應該知道，讓台灣不再做美國的棋子才是正確選擇」文章。

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馮睎乾指出，許多台灣人在龍應台文章中看到「投降」，但對岸小粉紅和官媒看到的則是「台獨」，並稍微潤飾文章中的幾個段落，來證明環球時報對龍應台如何痛加貶斥。

「台灣內部分裂誰負責？ 毫無疑問，龍的解讀符合美國人口味。但是，台灣島內的對立和分裂顯然是『台獨』分裂勢力和外部勢力共同造成的。現在，以龍應台為代表的一些人要把一切都歸咎於中國大陸的對台政策。」

「作為在台灣有一定影響力的作家，龍應台沒有自我反省，更想在這個時勢彰顯自己的『智慧與識見』。她聲稱，實力應該只是台灣戰略一部分，政治家和其他公眾人物應該展現真正的勇氣，跟中國大陸溝通，以某種方式緩和局勢。龍氏說法的真正目的，並不是為了營造兩岸的良好氣氛，而是企圖搞亂和拖延兩岸和平統一。」

「以龍應台為代表的那幫人，內心是極度矛盾的。他們害怕武力，但又不願意促進和平。這種刻意渲染的恐慌，會導致台灣民眾對外部形勢缺乏客觀認識，從而盲目走上歧途，被以蔡英文為代表的頑固『台獨』分裂勢力挾持。 這是美方樂於看到的。」

馮睎乾認為，環時對龍應台這一輪氣勢磅礡的臭罵，只能用「大快人心」形容，事到如今，龍應台的「反戰」矯情文系列，就算再多講一二百個「朋友、鄰居、農民、漁民」故事，也及不上她本人被環時直線抽擊一事那麼有說服力。

馮睎乾續指，事實勝於雄辯，原來像龍應台這麼「溫柔」伸出橄欖枝的和平天使，中共也不打算用文明來說服她，直接斥之為包庇「台獨」、擾亂「統一」的罪人。同時也感謝龍應台以自己作餌，引誘中共向台灣人發出了一個非常明確的訊息：「不管你說什麼，我打你！」

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