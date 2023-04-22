驚險！南韓金浦機場2架客機差點相撞

首爾金浦機場19日驚傳2架客機在跑道上差點相撞，幸好控制塔台及時要求其中1架飛機停下才免於事故發生。圖為大韓航空資料照。（彭博）

2023/04/22 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾金浦機場19日驚傳兩架客機在跑道上差點相撞，所幸控制塔台及時要求其中一架飛機停下，才免於事故發生。

綜合韓媒報導，首爾金浦機場19日當地時間晚上8點，一架剛降落的大韓航空KE1118準備進入停機坪，當班機依塔台指令滑行至滑行道並準備越過等待位置線時，另一架釜山航空BX8027正在與大韓航空所在滑行道垂直的跑道上加速起飛，若兩台飛機都未停下將會相撞，所幸塔台緊急指示大韓航空「停止」（HOLD SHORT），釜山航空的機長見跑道上出現飛機也馬上決定提早升空，避免碰撞發生。

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一名廉價航空的機長表示「一般而言，跑道上有飛機起飛時，會向另一架降落要進入停機坪的飛機發出「停止」（HOLD SHORT）指令，待起飛的飛機飛離後，降落飛機才會收到穿越跑道（Cross runway）的指令。然而，這次事件指令順序卻是相反的。」

大韓航空解釋，KE1118雖然確實越過等待位置標線，但在距離起飛跑道70多公尺處停了下來，初步已經確認機組人員和機場塔台人員存在著溝通上的問題。

但金浦機場的上級機關國土交通省卻表示塔台人員並沒有給出錯誤指令，是大韓航空在滑行道上違規跨越等待位置標線，被塔台人員命令立即停止。

由於兩方說法不一，目前將調閱事發時的塔台錄音，釐清責任歸屬。

어제 （19일） 아침 8시 （UTC+9） 김포공항에서 발생한 위험 천만의 상황.



1） 막 착륙한 대한항공 （KE1118）이

2） 에어부산 （BX8027） 이륙을 기다려야 하는데

3） 활주로 침범으로 BX가 간신히 KE 머리 위로 이륙에 성공.



BX8027에게 이륙 중단 사유가 있었다면 초대형 인명사고가 날 뻔. @KBSnews pic.twitter.com/iJTGy0pUOb — Jonior （@jonior2019） April 20, 2023

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