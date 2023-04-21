中國擬修法 增加網路攻擊及侵入屬間諜行為

中國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉今指出，十四屆人大常委會二次會議將審議「反間諜法」修訂草案，擬規定「網絡攻擊、侵入、干擾、控制與破壞等活動」，屬間諜行為。示意圖。（法新社）

2023/04/21 15:53

〔中央社〕中國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉今指出，十四屆人大常委會二次會議將審議「反間諜法」修訂草案，擬規定「網絡攻擊、侵入、干擾、控制與破壞等活動」，屬間諜行為。

據陸媒澎湃新聞報導，十四屆全國人大常委會第二次會議將於24日至26日在北京舉行。今天全國人大常委會法制工作委員會舉行記者會說明相關情況。

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臧鐵偉指出，「反間諜法」修訂草案三次審議稿擬作兩方面修改。

首先，將完善關於網路間諜行為的規定，針對資訊網路的特點，明確間諜組織及其代理人等針對國家機關、涉密單位或者關鍵資訊基礎設施等的網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動，屬於間諜行為。

其次是平衡賦權與限權，增加救濟程序，規定經採取相關措施，涉及間諜行為的網路安全風險或者資訊內容已經消除的，有關部門應當及時作出恢復傳輸和相關服務的決定。

他強調，要在總體國家安全觀指導下修訂「反間諜法」，推動反滲透、反顛覆、反竊密鬥爭，確保國家安全的有力法治保障。

根據報導，中國現行的「反間諜法」前身是1993年制定的「國家安全法」，主要規定的是國家安全機關履行的職責，特別是反間諜方面的職責。2014年，在原「國家安全法」的基礎上，修訂頒布「反間諜法」。

據報導，十四屆全國人大常委會第二次會當中，除「反間諜法」修訂草案、「青藏高原生態保護法」草案、「無障礙環境建設法」等草案將提交審議。

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