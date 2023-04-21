星艦首次試飛爆炸非失敗 前資深太空人：巨大的成功

SpaceX「星艦」首次軌道飛行測試以爆炸收場。（路透）

2023/04/21 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX火星殖民船「星艦」當地時間20日進行首次軌道飛行測試，但在升空後約4分鐘爆炸，沒有完成預設的理想目標。然而，以科學角度來看，前資深太空人認為這並不是一次失敗的飛行，反而是巨大的成功。

加拿大電視公司新聞網（CTV News）就星艦飛行測試訪問前國際太空站指令長，且是第一位執行太空漫步的資深太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。他表示，SpaceX員工在目睹爆炸後所發出的歡呼並非強顏歡笑，因為這次測試是一次「巨大的成功」。

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哈德菲爾指出，他過去曾在加拿大和美國擔任飛行測試員，明白這樣的經驗會對未來有多大的幫助。他舉例，F-14的首次試飛墜機，F-16的首飛也是完全失控，懷特兄弟墜毀的次數更是數不清，甚至還差點喪命。

哈德菲爾說，大眾平常不太會看到飛行測試，因此看到飛機航行就覺得一切都很完美。他強調，「這次是人類史上動力最強大的火箭首次嘗試軌道飛行，是一艘能讓我們擁有前所未有能力的載具。雖然你說它爆炸了，但我猜測應該是刻意為之，送出自毀程序避免危及到地面。但在這之前，他們已經學到很多。看在非專業人士眼中，可能覺得結果不如意，但這其實是非常巨大的成功。」

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