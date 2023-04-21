為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    星艦首次試飛爆炸非失敗 前資深太空人：巨大的成功

    SpaceX「星艦」首次軌道飛行測試以爆炸收場。（路透）

    SpaceX「星艦」首次軌道飛行測試以爆炸收場。（路透）

    2023/04/21 14:49

    〔即時新聞／綜合報導〕美國太空公司SpaceX火星殖民船「星艦」當地時間20日進行首次軌道飛行測試，但在升空後約4分鐘爆炸，沒有完成預設的理想目標。然而，以科學角度來看，前資深太空人認為這並不是一次失敗的飛行，反而是巨大的成功。

    加拿大電視公司新聞網（CTV News）就星艦飛行測試訪問前國際太空站指令長，且是第一位執行太空漫步的資深太空人哈德菲爾（Chris Hadfield）。他表示，SpaceX員工在目睹爆炸後所發出的歡呼並非強顏歡笑，因為這次測試是一次「巨大的成功」。

    哈德菲爾指出，他過去曾在加拿大和美國擔任飛行測試員，明白這樣的經驗會對未來有多大的幫助。他舉例，F-14的首次試飛墜機，F-16的首飛也是完全失控，懷特兄弟墜毀的次數更是數不清，甚至還差點喪命。

    哈德菲爾說，大眾平常不太會看到飛行測試，因此看到飛機航行就覺得一切都很完美。他強調，「這次是人類史上動力最強大的火箭首次嘗試軌道飛行，是一艘能讓我們擁有前所未有能力的載具。雖然你說它爆炸了，但我猜測應該是刻意為之，送出自毀程序避免危及到地面。但在這之前，他們已經學到很多。看在非專業人士眼中，可能覺得結果不如意，但這其實是非常巨大的成功。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    特斯拉財報差、星艦爆炸 馬斯克身家蒸發126億美元
    2023/04/21 10:00

    特斯拉財報差、星艦爆炸 馬斯克身家蒸發126億美元
    SpaceX星艦試射爆炸！馬斯克發「恭賀文」：學到很多
    2023/04/21 05:55

    SpaceX星艦試射爆炸！馬斯克發「恭賀文」：學到很多
    最強火箭星艦 升空4分鐘爆炸
    2023/04/21 05:30

    最強火箭星艦 升空4分鐘爆炸
    「史上最大型火箭」發射！SpaceX星艦空中飛行4分鐘爆裂
    2023/04/20 21:44

    「史上最大型火箭」發射！SpaceX星艦空中飛行4分鐘爆裂
    增壓系統有問題急喊卡 人類最強火箭「星艦」下次試射時間曝
    2023/04/18 10:23

    增壓系統有問題急喊卡 人類最強火箭「星艦」下次試射時間曝
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播