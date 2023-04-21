生前極度吹捧毛澤東 中共爭議高幹被立紀念碑引發猜測

中共中央政治局前委員、國務院前副總理柯慶施於1965年過世，在他離世58年後，上海市福壽園日前為他豎立紀念碑，這樣的舉動也引發外界猜測。（圖擷自東方網）

2023/04/21 14:59

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央政治局前委員、國務院前副總理柯慶施於1965年過世，他因為生前帶頭吹捧毛澤東，甚至聲稱要「服從毛主席要服從到盲從的程度」，被認為是中共黨史上極具爭議的高層幹部。但在他離世58年後，上海市福壽園日前為他豎立紀念碑，這樣的舉動也引發外界猜測。

綜合媒體報導，出生於1902年的柯慶施，是中共黨史上極具爭議的高幹，他在1922年加入共產黨，並曾任中共中央政治局委員、國務院副總理、中共中央華東局第一書記、南京軍區第一政治委員、中共上海市委第一書記、上海市市長等職。

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據悉，柯慶施生前極為吹捧毛澤東，也因為緊跟毛澤東而深受重用。柯慶施在共產黨內以「左」聞名，1957年在上海貫徹毛澤東方針，劃出了1.5萬多名右派分子。之後也積極配合毛澤東的「大躍進」運動。柯慶施也曾喊出「相信毛主席要相信到迷信的程度，服從毛主席要服從到盲從的程度」。

據港媒《明報》報導，由於其爭議言行，共產黨內文章雖有記載他的一些生平，但在中共「八大」20名政治局委員中，只有柯慶施沒有出版傳記。中共元老陳雲更曾指出「毛主席的錯誤，地方有些人，有相當大的責任」。

本月9日適逢柯的逝世紀念日，他的紀念像也在上海市福壽園落成，在紀念像的基座還刻著「誠實」兩個大字。16日時福壽園對外披露這項消息，包括黨幹在內共60餘人參加紀念像揭幕儀式，並召開「柯慶施同志與上海」專題研討會。

據指有關舉措得到官方認可，這也讓共產黨內出現一些「猜測聲音」。不過有不少左派人士則認為，柯慶施不僅是「毛主席的好學生」，對地方發展建設大有建樹，而且本人作風清廉。

不過知名維權律師浦志強則是發文質疑，「在我讀的中共黨史中，柯慶施是毛澤東膝下佞臣，見風使舵的小人，他還是張春橋的恩公，若非死在文革爆發前夜，他會是老毛接班人的有力競爭者。親屬在上海福壽園為他落葬立碑，可以理解，但上海市委黨校常務副校長徐建剛、市中共黨史學會會長忻平到場揭幕，就讓人不懂了：想幹什麼？想為『文革』平反嗎？ ！」

中共中央政治局前委員、國務院前副總理柯慶施於1965年過世，他因為生前帶頭吹捧毛澤東，甚至聲稱要「服從毛主席要服從到盲從的程度」，被認為是中共黨史上極具爭議的高層幹部。（圖擷自百度百科）

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