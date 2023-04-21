美參眾議員同步提法案 打擊中國對台網路攻擊

美國聯邦參眾議員19日，同步在參眾兩院提出《台灣網路安全韌性法案》（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act），將要求美國國防部擴大與台灣的網路安全合作，以協助台灣因應來自中國的網路威脅。示意圖。（路透）

2023/04/21 13:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦參眾議員19日，同步在參眾兩院提出《台灣網路安全韌性法案》（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act），將要求美國國防部擴大與台灣的網路安全合作，以協助台灣因應來自中國的網路威脅。

綜合外媒報導，該法案的提案人為內華達州參議員羅森（Jacky Rosen），他在19日透過新聞稿表示，「必須對中國共產黨日益增長的挑釁以及破壞世界各地民主的企圖做出回擊」，同時還提到台灣經常被中國作為網路攻擊的試驗場，後來也被用來對付美國。

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羅森指出，這項跨黨派立法提案是為了擴大2國網路安全合作，並強化美台防衛，「透過與台灣等主要民主夥伴的合作，可以更有效在美國境內對抗來自中國的網路威脅，並協助捍衛在全球各地的夥伴」。

《台灣網路安全韌性法案》（Taiwan Cybersecurity Resiliency Act）將授權美國國防部長與台灣進行網路安全培訓演習，捍衛國家軍事網路、基礎設施與系統，同時利用美國網路安全技術協助捍衛台灣，並根除針對台灣的持續惡意網路活動。

這項法案的參議院提案人除了羅森外，還有共和黨參議員朗德斯（Mike Rounds）。而眾議院的部分，則由共和黨「美中戰略競爭特別委員會」（Select Committee on Strategic Competition Between the U.S. and China）主席蓋拉格（Mike Gallagher）與民主黨霍拉漢（Chrissy Houlahan）共同提出。

羅森也利用參議院軍事委員會聽證會的機會，向美國印太司令部司令阿基里諾阿基里諾（John C. Aquilino）質詢台美軍事網路安全合作的可能，阿基里諾則回應，美方始終希望加強與盟友、合作夥伴的網路合作，以確保各方安全，並指出美方目前和盟友與合作夥伴間有13個獨立網路，「十分昂貴，也處在危險之中」。

阿基里諾還提到，美方試圖提供單一管理平台，以便能安全地與區域所有合作夥伴安全通訊。

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