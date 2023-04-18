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    甜甜圈變瘦了！人類首張黑洞照版本更新 清晰樣貌曝光

    左邊為2017年「事件視界望遠鏡」（EHT）所拍下了的人類第一張黑洞照片，右邊為經過AI學習更新的新黑洞照。（路透）

    左邊為2017年「事件視界望遠鏡」（EHT）所拍下了的人類第一張黑洞照片，右邊為經過AI學習更新的新黑洞照。（路透）

    2023/04/18 13:31

    〔即時新聞／綜合報導〕2017年「事件視界望遠鏡」（EHT）計畫拍下了人類史上第一張黑洞照片，2019年公開後震撼世人，黑洞看似為一個「橙色甜甜圈」，不過，影像仍有點模糊，但在機器學習的幫助下，這張黑洞照變得更清晰，光環的厚度縮減了一半，中心的黑暗地區更大、更暗。

    據《路透》報導，《事件視界望遠鏡》集結了地球上8台無線電波望遠鏡，在2017年成功拍攝到了M87超大質量黑洞的影子，照片也在2019年對外公開，成為重大的科學成就，不過實際上該照片其實有點模糊，有參與《事件視界望遠鏡》計畫的科學家形容，這是一個「模糊的橙色甜甜圈」。

    日前科學家公佈這個黑洞照片更新，普林斯頓高等研究院的研究團隊利用新機器學習技術PRIMO，分析了3萬多張黑洞模擬圖來訓練，藉此恢復更擬真的影像，來實現當前陣列的最大解析度。

    更新後的黑洞照，更清晰了，光環的厚度僅為原本的約一半，同時中間的黑暗地區更大、更暗，研究團隊成員將這張照片稱為「瘦小甜甜圈」或者是「減肥甜甜圈」，他們強調：「這是我們第一次使用機器學習來填補我們沒有數據的空白」，使用模擬的大數據集作為訓練集，得到與理論預期大致一致的圖像。

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