英相蘇納克因妻子涉「利益申報」問題 遭議會調查

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因妻子而涉及「利益申報」的問題，遭到英國下議院標準委員會的行政監察專員調查。（資料照，歐新社）

2023/04/18 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因涉及「利益申報」的問題，遭到英國下議院標準委員會的行政監察專員調查。外媒指出，發起調查的原因，與他的妻子阿克莎塔（Akshata Murty）在一家兒童保育公司中的股份有關。

綜合外媒報導，蘇納克過去3年在英國繳了超過100萬英鎊（約新台幣3657萬元）的稅，然而他的股票和資本獲利，遠遠大於他的從政收入。根據英國議會公布的文件顯示，他涉及妻子阿克莎塔在一家名為Koru Kids的兒童保育機構中持有的股份，該機構可能從英國政府預算中的一項政策受益。

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報導指出，雖然該機構目前仍未獲益，且預計未來獲益的金額也不大，加上是由該家機構的工作人員獲得政府額外的600英鎊（約新台幣2.1萬元）的補貼，不過反對黨英國自由民主黨仍向議會檢舉，並由議會的標準委員會展開調查。

此外，這項漏列的項目金額雖然不高，不過仍歸屬「議員利益清單」，若是調查後確定蘇納克有責任，會依情節輕重，可採取口頭或書面道歉、停職停薪等懲處措施。對此，蘇納克的辦公室則是回應，聲稱這些利益都有透明申報，但他本人仍願意會配合調查。

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