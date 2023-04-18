為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英相蘇納克因妻子涉「利益申報」問題 遭議會調查

    英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因妻子而涉及「利益申報」的問題，遭到英國下議院標準委員會的行政監察專員調查。（資料照，歐新社）

    英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因妻子而涉及「利益申報」的問題，遭到英國下議院標準委員會的行政監察專員調查。（資料照，歐新社）

    2023/04/18 13:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國首相蘇納克（Rishi Sunak）因涉及「利益申報」的問題，遭到英國下議院標準委員會的行政監察專員調查。外媒指出，發起調查的原因，與他的妻子阿克莎塔（Akshata Murty）在一家兒童保育公司中的股份有關。

    綜合外媒報導，蘇納克過去3年在英國繳了超過100萬英鎊（約新台幣3657萬元）的稅，然而他的股票和資本獲利，遠遠大於他的從政收入。根據英國議會公布的文件顯示，他涉及妻子阿克莎塔在一家名為Koru Kids的兒童保育機構中持有的股份，該機構可能從英國政府預算中的一項政策受益。

    報導指出，雖然該機構目前仍未獲益，且預計未來獲益的金額也不大，加上是由該家機構的工作人員獲得政府額外的600英鎊（約新台幣2.1萬元）的補貼，不過反對黨英國自由民主黨仍向議會檢舉，並由議會的標準委員會展開調查。

    此外，這項漏列的項目金額雖然不高，不過仍歸屬「議員利益清單」，若是調查後確定蘇納克有責任，會依情節輕重，可採取口頭或書面道歉、停職停薪等懲處措施。對此，蘇納克的辦公室則是回應，聲稱這些利益都有透明申報，但他本人仍願意會配合調查。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英擬加入抵制 政府手機禁TikTok
    2023/03/15 05:30

    英擬加入抵制 政府手機禁TikTok
    英首相︰英國國防預算增加多少 烏克蘭就能拿多少
    2023/03/14 14:31

    英首相︰英國國防預算增加多少 烏克蘭就能拿多少

    成本堆疊 麗寶何昭宏：房價下修困難
    BBC：歐盟主席和英相會商 同意調整脫歐北愛協議
    2023/02/28 00:03

    BBC：歐盟主席和英相會商 同意調整脫歐北愛協議
    中官媒造假！謊稱英前財相撰文籲英中重修舊好 本人出面打臉！
    2023/02/21 18:23

    中官媒造假！謊稱英前財相撰文籲英中重修舊好 本人出面打臉！
    比英王還富！英首位印度裔首相夫人身家258億 曾陷逃漏稅醜聞
    2022/10/25 12:48

    比英王還富！英首位印度裔首相夫人身家258億 曾陷逃漏稅醜聞
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播