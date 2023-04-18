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    蘇丹內亂第3天 聯合國：造成近200死1800傷

    2023/04/18 04:54

    〔中央社〕蘇丹政府軍與準軍事團體「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）之間的激戰在今天進入第3天後，聯合國官員指出，雙方戰鬥迄今已造成大約200人喪命、1800人受傷。

    法新社報導，聯合國秘書長蘇丹事務特別代表柏蒂斯（Volker Perthes）在閉門會議告訴安全理事會（Security Council），至少已有185人死亡，另有1800人受傷。

    聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天稍早再次呼籲蘇丹交戰各方「立即停止敵對行動」，他還警告說，情勢進一步升級「可能對蘇丹和該地區帶來毀滅性打擊」。

    蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）及其副手兼「快速支援部隊」指揮官達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）在2021年的政變後掌權，但近幾週兩人互相爭權，4月15日兩方人馬開始暴力相向。

    兩大勢力今天進行第3天戰鬥，多起爆炸撼動首都喀土穆（Khartoum），英國與美國已經呼籲蘇丹即刻停止交戰。1120418

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