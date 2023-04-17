義大利史上最大毒品走私案 查獲市值逾130億古柯鹼

警方表示，這批毒品是在西西里島東部海域截獲，近2公噸的古柯鹼分裝在70個包裹，這些防水包裹用漁網固定在一起。（美聯社）

2023/04/17 21:45

〔中央社〕義大利警方今天宣布在西西里島東部海域發現一批總重近2公噸、市值逾4億歐元（約新台幣132億元）的古柯鹼包裹，這些包裹很可能是一艘貨船所丟包，正等待毒販打撈偷運上岸。

綜合法新社與路透社報導，警方表示，這批毒品是在西西里島東部海域截獲，近2公噸的古柯鹼分裝在70個包裹，這些防水包裹用漁網固定在一起。

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義大利金融警察（Guardia di Finanza）說，這是一起規模「創紀錄」的毒品案。

警方表示，這批包裹內含共約1600塊古柯鹼磚，還配備追蹤裝置。1架海軍偵察機發現它們。

警方透過聲明稱，這些包裹「可能被經常航行這段海岸線的1艘貨船丟包，等待毒販打撈上岸並運往內陸」。

儘管電影「教父」讓西西里島柯沙諾斯特拉（Cosa Nostra）黑幫深植人心 ，但義國主要黑手黨組織卻是「勇者」（Ndrangheta）犯罪集團。

「勇者」集團的大本營位於西西里島對面、以墨西拿海峽（Strait of Messina）相隔的卡拉布里亞（Calabria）地區，該集團參與大量販毒活動，並掌控流入歐洲的大部分古柯鹼。

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義大利警方今天宣布在西西里島東部海域發現一批總重近2公噸、市值逾4億歐元（約新台幣132億元）的古柯鹼包裹。（美聯社）

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