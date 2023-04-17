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    荷情報機關：中國對荷蘭經濟安全構成最大威脅

    荷蘭情報與安全總局今天發布年度評估報告指出，中國對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。（美聯社）

    荷蘭情報與安全總局今天發布年度評估報告指出，中國對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。（美聯社）

    2023/04/17 21:56

    〔中央社〕荷蘭情報與安全總局（AIVD）今天發布年度評估報告指出，中國對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。AIVD表示，這次評估的相關威脅包括商業情報刺探及秘密投資。

    路透社報導，荷蘭情報與安全總局在這份2022年度報告當中還以俄羅斯全面侵略烏克蘭為例，指俄國對荷蘭的國家安全構成重大威脅。

    荷蘭情報與安全總局指出，儘管荷蘭視中國為主要貿易夥伴，但軍事野心正驅使中國試圖獲取荷蘭和西方的科技。

    荷蘭情報與安全總局寫道：「中國的企業與知識機構有時是荷蘭機構的寶貴夥伴，但同時間中國也對荷蘭的經濟安全構成最大威脅。」

    「中國一方面採取合法投資、企業收購和學術合作，另方面利用非法（數位）情報刺探、內線人士、暗中投資及非法出口。荷蘭的企業、知識機構和科學人員經常是這種情況的受害者。」

    中國鎖定的首要目標之一，是總部位於荷蘭南部城市費爾德霍溫（Veldhoven）的半導體生產設備製造商艾司摩爾（ASML）。中國是艾司摩爾在全球的第3大市場。

    荷蘭政府3月8日表示，將訂定規則限制國家半導體科技出口。這項做法與美國去年10月祭出的規定立場大致相同，目的為了重創中國自製半導體的能力。

    儘管荷蘭新政策的技術細節仍未知，但艾司摩爾3月表示，已預期旗下一些先進設備將面臨新的出口執照要求。

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