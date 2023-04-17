暌違5年！ 日韓重啟安保對話 討論北韓飛彈威脅

日韓兩國今天（17日）在南韓外交部舉行「日韓安保對話」，就因應北韓飛彈議題進行意見交換。圖左側為南韓代表團、右側為日本代表團。（路透）

2023/04/17 16:44

〔即時新聞／綜合報導〕日韓關係加速正常化！日本首相岸田文雄上月中與南韓總統尹錫悅進行雙邊12年來的首次高峰會談，確立「穿梭外交」共識，當時即有消息指，兩國可能在4月恢復「日韓安全保障對話」（以下簡稱日韓安保對話）。今天（17日）雙方即在南韓外交部舉行「日韓安保對話」，就因應北韓飛彈議題進行意見交換，加速雙邊關係正常化進程。

綜合外媒報導，「日韓安保對話」前次是於2018年3月於東京舉行，本次為第12次，也是相隔5年之後的對話重啟，日方出席人員包含外務省亞大局局長船越健裕、防衛省防衛政策局次長安藤敦史等，南韓方面包含外交部亞太局局長徐旻廷、國防部國際政策次長禹慶錫等，雙方就合作因應北韓飛彈威脅進行討論，亦針對東北亞區域安全、雙方國防政策合作等事項進行意見交換。

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外媒指出，「日韓安保對話」是基於雙方外交部長1997年達成協議而舉行，並於隔年（1998年）舉辦首次對話，至2018年一共舉行11次，當年3月舉行完之後，雙方關係因勞工索賠問題、貿易問題等迅速降溫，「日韓安保對話」也隨即中止，如今重啟對話，雖對話機制層級未達部長級，但仍對雙方關係正常化具有一定意義。

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