夏寶龍登堂會港議員 專家：北京行使全面管治權

中國國務院港澳辦主任夏寶龍昨天在香港立法會與議員交流，這是首次有北京官員與香港立法會議員在會議廳會面。專家認為，此舉代表北京對香港立法會行使「全面管治權」。（中央社資料照）

2023/04/17 11:34

〔中央社〕港媒報導中國國務院港澳辦主任夏寶龍昨天在香港立法會與議員交流，這是首次有北京官員與香港立法會議員在會議廳會面。專家認為，此舉代表北京對香港立法會行使「全面管治權」。

香港明報今天報導，正在香港考察的夏寶龍昨天在特首李家超、中聯辦主任鄭雁雄及中國外交部駐港特派員劉光源陪同下到訪立法會，先在會議廳與議員交流一個多小時，之後與議員共進午宴。

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立法會主席梁君彥會後表示，有80多名議員出席交流，會上未提及基本法23條立法議題。

梁群彥說：「今次是歷史性有中央領導人在立法會會議廳與議員交流。」並形容如果沒有港區國安法和「愛國者治港」，任何特首也不敢作此安排。

報導引述中國全國港澳研究會顧問劉兆佳分析，立法會是香港特區管治架構其中一部分，夏寶龍這次是代表北京行使全面管治權，並表達北京對議員的期盼。

對於北京官員監督香港立法會是否會削弱制衡力量一事，劉兆佳認為，北京不會希望香港立法會成為「橡皮圖章」，否則不利「愛國者治港」制度建立威信，也不利政府改善施政及吸引人才進入議會。

他說，北京在新形勢下將對立法會有更高要求，包括與行政機關良性互動、互相制衡及配合。

昨天交流會採閉門舉行，梁君彥指夏寶龍滿意本屆香港立法會的表現；其他議員則轉述，夏寶龍期望立法會議員自覺維護政府管治威信，善於團結各方，並強調議員不論黨派均屬「愛國者」團隊，更表示他了解每名議員的發言內容和出席會議情況。

此外，據轉述，夏寶龍指議會可有不同意見，但不是反對就代表民主；社會需注意表達意見的方式，不能「無法無天」，盼立法會議員推動社會良性互動。

報導表示，共有6名立法會議員在昨天的會上發言，包括新民黨葉劉淑儀、民建聯李慧瓊、工聯會黃國、經民聯盧偉國、商界廖長江以及實政圓桌田北辰。

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