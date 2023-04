中共環台軍演 澳洲準駐日大使：破壞國際法原則

2023/04/14 00:22

〔中央社〕澳洲準駐日大使韓家思(Justin Hayhurst)週四在東京的日本記者俱樂部舉行記者會時譴責中國在台灣周邊實施軍事演習,認為中國破壞國際法的原則。

日本TBS電視台等媒體報導,關於中國為了反制總統蔡英文出訪及過境美國而在台灣周邊實施軍事演習一事,韓家思今天在記者會上說:「中國最近的行動助長了區域的不穩定。」

他表示,澳洲政府的立場很明確,就是希望台灣海峽維持現狀,不支持試圖以武力或威脅變更現狀。

韓家思批評中國在台灣周邊實施軍演是在破壞國際法的原則,他認為遵從國際法、找出解決對策很重要。

有關中國在印度太平洋地區的影響力逐漸增強一事,韓家思強調,美日印澳4國的合作架構「四方安全對話」(Quad)將更為重要。日本和澳洲應加強合作,堅持開放且安全的海洋領域,為了嚇阻侵略,有必要採取行動。

對於俄羅斯侵略烏克蘭、北韓開發彈道飛彈等安全議題,韓家思主張應該增加嚇阻力。他說明,澳洲與美國、英國正加強核動力潛艦合作,為了強化國防能力,正在調整防衛戰略。同時,澳洲將與日本進行裝備共同開發、共同訓練等。

韓家思將出席日本皇居(皇宮)的「信任狀捧呈式」(新任大使遞交國書儀式),將正式展開澳洲駐日大使的工作。

韓家思於2012至2016年之間擔任澳洲駐中國大使館的首席公使。他於2017年參與澳洲外交政策白皮書起草。

本日日本記者クラブで会見しました。会見全文は以下リンク(英語)

Here is a transcript of my remarks to the Japan National Press Club @jnpc1969 https://t.co/2YTfQtM5Yk pic.twitter.com/nQsmVPnLTL