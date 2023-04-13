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    「迷你裙之母」瑪莉官辭世 享耆壽93歲

    英國時尚設計師瑪莉官，是創造20世紀迷你裙流行風潮的重要推手。（美聯社）

    英國時尚設計師瑪莉官，是創造20世紀迷你裙流行風潮的重要推手。（美聯社）

    2023/04/13 22:41

    〔中央社〕在20世紀促成迷你裙流行風潮的英國時尚設計師瑪莉官（Mary Quant）的家屬指出，瑪莉官今天在家中與世長辭，享耆壽93歲。

    法新社報導，瑪莉官家屬於聲明中表示，她「今天早上在英國莎麗郡（Surrey）家中安詳辭世」，還說瑪莉官是「20世紀最廣受國際公認的時裝設計師之一與傑出創新者」。

    瑪莉官因為迷你裙而載諸史冊，她也讓女裝變得既有趣且便宜付擔得起，她也被許多人稱為「迷你裙之母」。

    不過，這項指標性時尚服飾是否真的出自於她的發明，或是源於已故法國設計師安德烈庫雷勒（Andre Courreges）還是其他人，一直是曠日持久的爭論議題。

    但她在迷你裙掀起國際潮流中所扮演的推波助瀾角色，則不曾有過任何爭議。瑪莉官還設計過熱褲、緊身羅紋毛衣和防水睫毛膏。

    倫敦維多利亞與亞伯特博物館（Victoria and Albert Museum）時裝策展人李斯特（Jenny Lister）2014年告訴法新社，瑪莉官的個性和風格使她成為「可能是出身這個國家的最著名時裝設計師」。

    李斯特還說：「正確時刻出現在正確地方，那是造就她成功的一部分原因。」

    瑪莉官除了是迷你裙的推手，還設計過熱褲、緊身羅紋毛衣和防水睫毛膏。圖為她在2004年接受訪問的畫面。（法新社）

    瑪莉官除了是迷你裙的推手，還設計過熱褲、緊身羅紋毛衣和防水睫毛膏。圖為她在2004年接受訪問的畫面。（法新社）

    瑪莉官（前排坐者）在1967年時，與穿著她所設計的作品的模特兒合影。（美聯社）

    瑪莉官（前排坐者）在1967年時，與穿著她所設計的作品的模特兒合影。（美聯社）

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