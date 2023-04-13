殺很大！中國擬限制未成年人玩「劇本殺」

2020年8月31日，1群中國年輕人在上海的1家劇本遊戲館玩「劇本殺」。（法新社）

2023/04/13 19:02

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據中國當局13日公布的一份規章草案，中國政府擬對未成年人玩熱門的角色扮演桌遊「劇本殺」設限，要玩僅限週末、例假日與寒暑假，未滿14歲者甚至得要家長陪同。

中國文化和旅遊部13日表示，為加強管理劇本娛樂與促進該行業有序發展，已草擬有30多條的規定的《劇本娛樂管理暫行規定》公開徵求各界意見；該草文中第二章明定對未成年人的保護，除明訂「劇本殺」的內容必須忠黨愛國等外，還提及「適齡範圍」，即「劇本殺」的劇本仿效電影以年齡分級，經營業者還得在遊戲館顯著處設置未成年人限入的標誌。

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草案中還規定，除國定假日、休息日及寒暑假，遊戲館業者不得向未成年人提供劇本殺遊戲；禁止未成年人參加不適合未成年人的劇本殺遊戲；未滿14歲的未成年人玩劇本殺須由其父母或其他監護人陪同；無法判定未成年人年齡時，業者應要求其出示身分證件。

該草案還鉅細靡遺到連劇本殺遊戲館的地點也有所限制，規定不可在民宅內、建築物地下1樓以下（不含地下1樓）等地開遊戲館。

劇本殺是由玩家來扮演劇本中的角色、經彼此討論與推理來解開劇本中的謎團，或找出謀殺案真兇的真人角色扮演遊戲，在中國相當火紅。

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