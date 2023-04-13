稱「印刷始於韓國」 韓媒：世界最早金屬活字印刷本在法國展出

印於西元1377年的高麗佛經《白雲和尙抄錄佛祖直指心體要節》，於2001年6月經聯合國教科文組織認定為「世界現存最古老的金屬活字印刷品」。 （圖取自維基百科公領域）

2023/04/13 17:54

〔編譯陳成良／綜合報導〕一本被聯合國教科文組織確認為世界最古老金屬活字印刷品的高麗佛經，目前正在法國展出，韓國媒體再度聲稱，「印刷始於韓國」。

中國四大發明之一「活字印刷」據信由宋朝人畢昇發明，但無印刷品傳世，僅由北宋科學家沈括的《夢溪筆談》文字記載。

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不過韓國找出一本印於「高麗禹王3年」、西元1377年的《白雲和尙抄錄佛祖直指心體要節》（簡稱直指）的金屬活字印刷品，比德國古騰堡（Johannes Gutenberg）在西元1452—1455年印出的《古騰堡聖經》早70多年，2001年6月，經聯合國教科文組織認定為「世界現存最古老的金屬活字印刷品」。

直指書分上下兩卷；上卷已經遺失，下卷則被保存在巴黎法國國立圖書館（BnF）的東方文獻室（Manuscrits Orientaux）。

《東亞日報》中文版13日以「印刷歷史始於韓國」為題報導，BnF本月12日至7月16日舉行的「印刷！古騰堡的歐洲」，並在開展前一天，對外展出直指下卷，這是自1973年「東方寶物」展示會，時隔50年再次向一般大眾公開該館收藏的直指。

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