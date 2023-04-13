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    馬克宏不認錯！ 官員：巴黎不會在台灣問題上追隨美國

    法國總統馬克宏近日呼籲，歐洲在台灣議題上勿跟隨他國。圖為馬克宏7日在廣州中山大學發表演說。（路透）

    法國總統馬克宏近日呼籲，歐洲在台灣議題上勿跟隨他國。圖為馬克宏7日在廣州中山大學發表演說。（路透）

    2023/04/13 16:17

    〔編譯陳成良／綜合報導〕法國總統馬克宏12日於荷蘭的記者會聲稱，法國對台灣的立場沒有改變，支持台灣「維持現狀」，不過法國匿名官員卻接連放話，強調法國不會在台灣問題上追隨美國，馬克宏並認定台灣總統蔡英文過境美國並會晤美國眾院議長麥卡錫，就是挑釁，馬克宏無需為他的說法道歉。

    《法新社》援引一位法國外交人士的話報導，巴黎是美國「可靠的夥伴」，但在台灣問題上不會 「盲目追隨」他們。消息人士指出，法國仍然堅持總統馬克宏在訪中後表明的對台立場。

    該消息人士說：「我們不會盲目追隨美國，原因很簡單：總統想要歐洲的主權。我們是美國的盟友，可靠、強大、緊密的盟友，但我們也是自主決定的盟友。」

    另據《路透》報導，另一名要求匿名的法國外交官員向記者團傳達愛麗榭宮的官方看法，稱馬克宏認為，蔡英文與麥卡錫會面，就是一種挑釁（provocation）。

    這名官員表示，馬克宏對於發展歐洲戰略自主計畫的看法，在這些發言中很明確，馬克宏對台灣與中國的立場也沒有改變。總統沒什麼好道歉的。

    報導稱，這顯示在他的專訪言論引發美歐各界撻伐後，馬克宏繼續加碼堅持自己看法正確。

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