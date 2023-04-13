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    美軍機密文件外洩源頭曝光？《華郵》驚爆洩密者身分

    關於逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體，美國防部門追查中。（美聯社）

    關於逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體，美國防部門追查中。（美聯社）

    2023/04/13 15:08

    〔即時新聞／綜合報導〕關於逾百份美國分析盟邦的軍事文件上月起陸續出現於「Discord」等社群媒體，美國及其盟友急於了解為何重要敏感且高度機密的檔案會輕易外洩，美國政府正在進行跨部門合作調查，現有媒體爆料，洩密者已經被查出來，疑為一名20多歲、在軍事基地工作的槍支愛好者。

    《華盛頓郵報》爆料，美軍洩密的文件照片最早是上傳到「Discord」群組上，這群組是2020年所建立的非公開群組，群組內有20多人，成員多是擁槍派、軍事迷和基督教徒，其中一名ID為「OG」的人是該群組領袖，有群組成員透露OG是20多歲的年輕人，他強壯、受過訓練、有武裝，很像是電影裡面會出現的人。

    OG從去年底開始每個禮拜都在群組內上傳文件照，主題有很多，從政要行程、戰場細節、地緣政治分析、外國政府試圖干涉選舉等等，不過多數群組成員都對這些文件興趣缺缺，也未從群組內流出。

    直到今年2月底，有1名青少年成員竟然將這些文件拿去發到另一個Discord群組，隨後又被大量轉傳，因而曝光。

    受訪成員表示，OG很清楚現在的情況，但是對於如何應對非常茫然，他最後留下的訊息是要他們盡量刪除相關檔案，保持低調；這名成員坦言，當局應該會找到OG，憂心OG不會獲得審判，而會被丟到黑牢或暗殺。

    《華郵》指出，美國有幾千名像是OG這樣的年輕基層軍政機關中低階成員，能夠有權限去獲得現在曝光的相關機密文件，與他的同齡人相比，OG並沒有特別厲害，他沒有預知事件的特殊能力，只是騙到一群青少年將他視為神人在追隨。

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