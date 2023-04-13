音樂突破隔閡團結人心 波士頓台裔市長吳弭將演出鋼琴獨奏

吳弭學習鋼琴多年，曾與波士頓當地音樂團體多次合作演出，5月7日吳弭將與波士頓交響樂團合作，以鋼琴獨奏方式演出莫扎特第21鋼琴協奏曲。圖為吳弭在市長辦公室內彈琴。（美聯社）

2023/04/13 07:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州波士頓台裔市長吳弭（Michelle Wu）創下波士頓政治史上許多「第一」，而吳弭學習鋼琴多年，過去曾多次公開演出，與波士頓當地團體一同合作。波士頓交響樂團（BSO）在當地時間5月7日將舉行免費音樂會，此次演出將邀請吳弭擔任鋼琴獨奏，吳弭也表示：「很高興有這個難得機會，能讓所有年齡層的波士頓市民欣賞管絃樂之美。」

在此次與波士頓交響樂團的合作中，吳弭將演奏莫扎特第21鋼琴協奏曲。吳弭表示：「音樂團結並激勵著我們，我們很幸運能夠擁有世界知名的波士頓交響樂團，波士頓交響樂團也是讓波士頓充滿活力的基礎的一部分。」

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吳弭在去年接受波士頓當地媒體訪問時被問到：「鋼琴和音樂在她的人生中扮演什麼角色？」，吳弭表示，父母當初到美國時，音樂是他們與人交流及融入社會的橋樑，她從4、5歲就開始學鋼琴，彈鋼琴至今仍是她的紓壓方式，她在市長辦公室裡也擺了一台鋼琴。

吳弭提到，當時在競選市長時，她會在辯論前彈鋼琴，讓自己的思緒更加清晰。回顧自己多年練習琴藝的過程，吳弭說：「當妳看著數百年前別人賦予生命力的音符，你仍然可以讓你的感受與他們試圖在此刻傳達的精神結合，這種感覺是令人難以置信的，音樂超越了語言、時間等所有隔閡，這就是我希望波士頓也能代表的事物。」

現年38歲的吳弭生於芝加哥，父母是來自台灣的移民，吳弭年輕時為赴哈佛大學求學而移居波士頓，畢業於哈佛大學法學院。她步入政壇後，2013年11月首次當選市議員，成為波士頓史上首位台裔美籍市議員。2016年1月至2018年1月擔任議長，保有波士頓市議會首位有色人種女議長頭銜。吳弭2020年9月宣布角逐市長，2021年9月在初選勝出，11月2日在決選中以28個百分點的得票率差距擊敗競爭對手市議員喬治（Annissa Essaibi George），成為麻州首府近200年來首次選出的女性首長、非白人首長，更是美國東岸首位亞裔市長。

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