美外洩文件披露：中國2月測試高超音速武器 恐已能突破美防禦網

美國國防部機密文件遭外洩，外洩文件提到中國測試實驗性高超音速武器，可能已能突破美國的飛彈防禦系統。（美聯社檔案照）

2023/04/13 00:22

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國防部大量機密文件遭外洩、公布在網路上，《華盛頓郵報》、《美國有線電視新聞網（CNN）》報導，這些外洩文件中提到美國認為若烏克蘭攻擊俄羅斯領土，將讓中國跨過「紅線」，軍援俄國；另外，文件還披露中國2月測試了實驗性高超音速武器，可能已能突破美國的飛彈防禦系統。

華郵和CNN這兩天陸續披露他們瀏覽過的文件內容，當中一份情報報告指出，美國相信，若烏克蘭使用北大西洋公約組織（NATO）的武器，攻擊俄國領土，將讓北京有理由軍援俄國。文件指出，中國可能利用烏克蘭攻擊在俄國境內的重要戰略目標，或者俄國高層領導人，「把北約說成是侵略者，若（北京）認為攻擊屬重大，或許會增加對俄羅斯的協助」，讓中國有合理的理由，提供致命武器給莫斯科。

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根據情報報告，烏克蘭總統澤倫斯基今年2月底曾討論，既然烏國沒有射程夠遠的長程武器，就用無人機攻擊俄羅斯羅斯托夫州（Rostov）俄軍部署據點。CNN指出，這份情報可解釋，美國一直不願意提供烏國長程飛彈系統，擔心會被用於攻擊俄國境內，可能使升高戰局。

另外，外洩文件中有關對中國造成的廣泛風險分析，還披露中國在今年2月25日測試北京其中一款最先進武器：「東風27」，這款實驗性高超音速武器，在測試中飛行了12分鐘、飛越2100公里，美國情報評估認為，「高度可能」具備了突破美國飛彈防禦系統的能力。

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