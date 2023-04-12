歐盟理事會主席：歐洲領袖愈加支持馬克宏的「戰略自主」、不盲從美國

歐盟理事會主席米歇爾。（歐新社檔案照）

2023/04/12 22:49

〔編譯管淑平／綜合報導〕在法國總統馬克宏因呼籲歐洲「戰略自主」、降低對美依賴，避免捲入台海問題的言論飽受抨擊之際，歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）11日指出，歐洲領袖越來越支持馬克宏推動的「戰略自主」，拉開與美國距離的看法。

《政客（Politico）》歐洲版11日報導，米歇爾在與《政客》有夥伴關係的法國電視節目「La Faute à l'Europe」訪問中說，馬克宏的立場，在歐盟領袖中「並不孤立」，儘管馬克宏是以法國總統身分發言，但是他的看法反映出歐盟領袖中，一股日益轉向的趨勢。

請繼續往下閱讀...

這段訪問將在當地時間11日播出。米歇爾說，「與幾年前相比，在戰略自主上有了大進展」，「在與美國關係的議題上，很清楚的是，在歐盟理事會的會議桌上，可能會有細微差別和敏感性，一些歐洲領袖不會像馬克宏那樣講⋯⋯（但是）我認為，蠻多人其實像馬克宏那樣想」。

馬克宏上週在訪問中國期間，接受《政客》和法國《迴聲報（Les Echos）》專訪，談到台海議題，認為歐洲得降低對美國的依賴，並且避免被捲入「不是我們的危機」。

米歇爾認為，馬克宏說的只是「在與美國聯盟關係上，目前確實還有很強的依附感」，「但是如果這種與美國的聯盟是認為我們在所有議題上，盲目、系統性地跟著美國的立場走，那就不行。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法