罵到誰？ 中國外交部談馬克宏台海言論：有的國家總想脅迫他國

法國總統馬克宏12日參觀阿姆斯特丹大學。（美聯社）

2023/04/12 20:51

〔編譯管淑平／綜合報導〕法國總統馬克宏因他呼籲歐洲「戰略自主」、不應隨著美國被捲入台海問題的談話，連日來遭諸多國家抨擊。中國外交部發言人汪文斌12日被問到此事，表示「有的國家不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己的旨意」。

汪文斌12日在例行記者會上，被《法新社》記者問到馬克宏最近對台灣問題的表態，持續遭到批評，汪文斌說，馬克宏關於歐洲應該堅持戰略自主、避免捲入集團對抗的觀點，「招致一些批評，特別是來自美國的批評，我們對此並不感到驚訝」，「有的國家並不希望看到別國獨立自主，總是想脅迫別國順從自己旨意」，但是堅持戰略自主，將會贏得更多尊重、朋友，「搞脅迫施壓只會遭到更多抵制和反對」。

請繼續往下閱讀...

汪文斌還提到馬克宏日前訪問中國「成功」，「為深化中法、中歐合作，注入新動力」。

中共黨媒「環球時報」10日社論指出，這些談話「顯然是馬克宏本人長期觀察與思考的結果」、指出了「相對客觀理性、符合歐洲自身利益訴求的路徑和方向」，「然而在美西方，卻有不少人像被踩了尾巴一樣」強烈不適甚至惱怒，這正好印證馬克宏所說的，「戰略自主是一場歐洲的戰鬥」；社論還說，馬克宏的言論本不值得一駁，但「經過放大的雜音製造出了污染，有人想在輿論上建構一個虛假的歐洲，掩蓋真正的歐洲聲音和歐洲利益」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法