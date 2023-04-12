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    越南女子愛吃「血凍」 腦部遭寄生蟲築巢

    醫師認為，女子因常吃越南血凍，導致寄生蟲感染。血凍示意圖。（法新社）

    醫師認為，女子因常吃越南血凍，導致寄生蟲感染。血凍示意圖。（法新社）

    2023/04/12 23:05

    〔即時新聞／綜合報導〕越南一名婦女因常吃含有生血的料理-血凍（tiết canh）導致寄生蟲感染，在一次昏倒送醫檢查後發現，腦部已有寄生蟲「築巢」，就連手臂與腳部皮膚也有發現寄生蟲。醫師表示，若沒有及時治療，很可能因此癱瘓或死亡。

    綜合外媒報導，一名居住在越南河內的58歲婦女在家煮飯時頭痛昏倒，家人以為她中風，緊急帶到附近醫院就診，後來又緊急轉到「Dang Van Ngu」醫院。醫院副院長表示，透過一系列腦部檢查後，發現婦女腦部出現寄生蟲感染，且已在腦部築巢，連手臂與腳部皮膚也有發現寄生蟲。

    目前婦女已出院在家觀察和透過藥物治療，婦女表示，因過去經常覺得「內熱」，因此平均每個月會吃一次血凍（tiết canh），其料理含有動物生血、花生、碎肉等內容物，她稱「我覺得自己煮得湯很乾淨，所以吃得很安心，沒想到差點害自己失去性命。」

    醫師認為，這就是寄生蟲感染的原因，若沒有及時治療，很可能因此癱瘓或死亡，他也說，該院也時常收治感染寄生蟲的患者，大部份起因都是飲食不衛生，例如吃未煮熟的豬血糕、春捲等。

    根據衛生福利部疾病管制署網站指出，豬肉絛蟲是人畜共通寄生蟲，寄生於豬肉居多，人類常是最終宿主，成蟲寄生在腸道；豬絛蟲進入人體後產卵，孵化的幼蟲會穿過腸壁進入腹腔後亂跑，常寄生在橫紋肌，甚至竄到腦、眼、心臟；如竄入腦部可能引發水腦，重則死亡，穿入眼部會造成視網膜病變，重則眼瞎。醫師陳太其建議，肉類應煮熟再吃，最好經八十至一百度高溫煮食15分鐘以上；生食和熟食用的砧板要分開，以免感染寄生蟲。

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