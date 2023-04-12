小心！以色列間諜軟體協助入侵全球iPhone 至少10國受害

以色列間諜軟體駭入iPhone ，受害者至少分布10國。（示意圖，路透）

2023/04/12 20:30

〔記者陳成良／台北報導〕《華爾街日報》11日報導，一家鮮為人知的以色列供應商出售的駭客工具，透過入侵蘋果公司的iPhone手機，被用來來對付至少10個國家的記者、反對派人物和倡議組織。

報導中說，根據多倫多大學「公民實驗室」（Citizen Lab）研究小組與微軟公司11日發表的新研究，這些入侵行為與以色列QuaDream Ltd有關，該公司以「Reign」為名銷售間諜軟體。

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QuaDream Ltd是以色列間諜軟體公司NSO集團（NSO Group）較鮮為人知的競爭對手；NSO集團因濫用指控，已遭美國政府列入黑名單。

「公民實驗室」的研究員馬爾恰克（Bill Marczak）說，QuaDream的軟體，基本上賦予了攻擊者對用戶設備的全面監控能力，包括記錄電話、截取照片和閱讀資訊的能力。他指出，QuaDream的軟體與另一家以色列公司NSO Group的軟體一樣複雜，並精心掩蓋其部署在受感染設備上的計算機代碼中的痕跡。

NSO Group先前曾表示，該公司軟體只透過合法途徑使用，並被授權給政府情報部門和執法部門用於調查。NSO Group的一位發言人對相關報導不予置評。

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