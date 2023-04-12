凶殘！ 俄軍斬首處決烏軍戰俘 澤倫斯基震怒

（取自影片擷圖；本報合成）

2023/04/12 18:01

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏東重鎮巴赫姆特血戰持續之際，近日網路上流傳的一段影片顯示，俄軍活生生將一名烏克蘭戰俘斬首處決；烏克蘭總統澤倫斯痛批俄軍暴行，並強調，「我們絕不原諒！」。

據《烏克蘭真理報》報導，11日曝光的這段影片，記錄了俄軍如何用刀砍下一名當時還活著的烏軍戰俘的頭部。這名烏軍處於震驚狀態，他尖叫說自己很痛苦。影片中一名俄軍說道：「動手吧，弟兄們。打斷他的脊椎，X！你們沒砍過人頭嗎？」

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隨後俄軍對著鏡頭展示了被砍下的頭顱，並說應該把它交給遭這名烏軍的上級指揮官。

在影片中，執行處決的俄軍戴上面罩。錄音顯示，一名俄羅斯士兵在現場向攝像機炫耀被處決烏軍的防彈衣。

影片中還可以看到綠葉，顯示事件可能發生在去年。

另據美國有線電視新聞網（CNN）報導，近日網路流傳的另一段影片，顯示瓦格納傭兵一顆烏克蘭士兵的人頭插在樹枝上，以向烏軍示威。

據稱該士兵是因誤中地雷而亡，巨大的爆炸使其身首異處，但有網友民質疑，鑒於瓦格納傭兵曾在敘利亞內戰中使用砍人頭的恐怖戰術，此次很可能是故技重施。

針對俄軍暴行，烏克蘭總統澤倫斯基11日在視訊談話中強調，處決影片並非巧合，俄軍此前曾展示過類似的暴行，特別是在基輔西北方小鎮布查鎮（Bucha）。

「世界上沒有人可以忽視一件事：這些野獸是多麼容易殺人，這段影片必須讓全世界看到」。他強調，「我們永遠不會忘記，我們永遠不會原諒。永遠不會！」

烏克蘭外長庫列巴表示，俄軍暴行比伊斯蘭國（ISIS）更殘忍，他認為俄羅斯應被逐出聯合國安理會，甚至聯合國也不應有莫斯科容身之地。

俄軍在鏡頭前展示被砍下的烏軍頭顱。（影片擷圖）

網路上另一段影片顯示，瓦格納僱兵，將身首異處的烏軍頭顱，掛在巴赫姆特某處顯眼的樹枝上。（影片擷圖）

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