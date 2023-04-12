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    G7外長會議在日本召開 路透：中國16至18日擬在台灣北方設禁航區

    中國擬在16日至18日在台灣以北空域畫設「禁航區」。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    中國擬在16日至18日在台灣以北空域畫設「禁航區」。示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2023/04/12 16:01

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    中國發布4/16至4/18在台灣以北畫設「禁航區 」

    〔編譯楊芙宜、吳書緯／綜合報導〕在中國商務部宣布對台灣啟動貿易壁壘調查之際，路透引述知情人士透露，中國政府計劃4月16日至18日在台灣北方設立禁航區，可能會擾斷該地區航班。

    國防部：都有掌握

    對此，國防部參謀本部情報次長室次長顏有賢中將今表示，中共所劃設的禁航區是以航太為主，內容與細節都在查處中，位置在台灣以北85海浬處，相關單位都有持續掌握應處。

    值得注意的是，中國政府設立上述禁航區時間，恰是日本主辦七大工業國集團（G7）外長會議期間。日本外務省11日發布了16至18日將在長野縣輕井澤町舉行的G7外長會議主要日程，3天時間將舉行6場會議，並設有邊進餐邊討論的機會。

    據路透報導，4名消息人士表示，這項禁令將干擾台灣北部的飛航情報區（FIR），且他們不知道北京實施這項措施的原因。

    一位知情高階官員說，這項飛行禁令將影響60%-70%東北亞和東南亞之間的航班，以及台灣與南韓、日本及北美之間的航班。

    此外，中國商務部今（12）日宣布，即日起對台灣啟動貿易壁壘調查，主要涵蓋農產品、五礦化工產品、紡織品等2455項產品，預定10月12日前結束調查。

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