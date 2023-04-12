西方團結及俄攻烏挫敗 美中情局長：習近平犯台決心退縮

美國中央情報局局長伯恩斯11日表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的挫敗和西方國家的團結，降低了中國國家主席習近平武力攻打台灣的信心，北京武力犯台並非必然。（美聯社）

2023/04/12 15:21

〔編譯楊芙宜／台北報導〕美國之音（VOA）報導，美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）11日在德州休斯頓的萊斯大學（Rice University）表示，俄羅斯在烏克蘭戰爭中的挫敗和西方國家的團結，降低了中國國家主席習近平武力攻打台灣的信心，北京武力犯台並非必然。

這是伯恩斯再次闡述美國情報界對中國高層攻台決心的評估。他在今年2月接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）專訪時首先透露，中國對自己攻打台灣的能力出現了疑慮。

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伯恩斯週二出席演講活動時說，俄羅斯在入侵烏克蘭的戰爭中受挫讓習近平對入侵台灣的成功前景有了更清醒的認識，「至少今天我們的評估是，習近平和中國軍方領導層懷疑他們能否以可接受的代價成功入侵台灣」。

伯恩斯指出「我認為，由於習近平觀察到了普廷在烏克蘭的經歷，且我認為沒有哪個外國領袖比習近平更密切關注這一過程，我認為他也對此感到更清醒。這可能至少加深了一些疑慮。加深了疑慮，但不一定削弱了他控制台灣的長期決心。」

伯恩斯還指出，西方在專制政權前的團結也讓習近平感到驚訝，「至少到目前為止，他（習近平）尤其被西方在支持烏克蘭方面的團結程度感到震驚，西方願意為了更大的利益而接受短期經濟成本，堅持……國際準則，即大國不能因為覺得自己可以就去吞併小國。」

不過，伯恩斯也強調，不能低估習近平控制台灣的野心，「（習近平）對此直言不諱。他同樣直言不諱地宣稱，他更傾向於通過不使用武力的方式來實現這一目標。」

伯恩斯表示，他並不認為有關台灣的軍事衝突是不可避免的，但美國CIA和整個美國情報界真正擔心的是，他們相信習近平已經指示解放軍在2027年前做好成功入侵台灣的準備。

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