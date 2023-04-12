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    中國沙塵暴擴散！南韓PM10濃度飆今年新高、日本出現沙塵天氣

    日韓開始受到中國沙塵暴影響。（圖擷自全球空氣汙染：即時空氣品質指數）

    日韓開始受到中國沙塵暴影響。（圖擷自全球空氣汙染：即時空氣品質指數）

    2023/04/12 14:28

    〔即時新聞／綜合報導〕中國北方再度迎來新一波沙塵暴，此波沙塵暴為今年第四波沙塵暴，不只中國華北、東北空氣品質褐爆，「數值999」直接破表，隨著西北風沙塵暴開始侵襲日、韓一帶，南韓已經出現空品褐爆現象，日本福岡市、廣島市等地也觀測到沙塵天氣。

    綜合媒體報導，受到中國沙塵暴影響，南韓PM10濃度飆至今年新高，在當地時間今下午1點南韓全國PM10平均濃度超過277微克／立方公尺，是標準值的2.5倍以上，其中濟州島有測站PM10平均濃度達828微克／立方公尺，是PM10濃度「非常糟糕」標準151微克／立方公尺的5.5倍以上。

    氣象局長鄭明典也PO出南韓空品圖，只見南韓出現大範圍非常不健康級別紫爆、危險級別褐爆狀況，直呼「很明確、很顯著的沙塵影響」；南韓國家環境研究所認為，今明兩天全國空品將非常糟糕。

    日本氣象廳今也發布在福岡市、廣島市等地觀測到沙塵天氣，預計北日本到西日本大範圍地區12日至13日將遭遇沙塵天氣，能見度或不足10公里，若能見度不足5公里，可能會影響交通，日本海一側也出現不健康紅爆狀況，氣象廳提醒，不僅是日本海一側，沙塵也可能飛至太平洋一側。

    今年中國沙塵暴頻發，鄭明典解釋，在中國北方高溫、乾旱雙重影響下，極區冷空氣南下就容易造成陸地上的低氣壓發展，有人稱為蒙古低壓發展，低壓的強風揚起乾燥的沙塵，就形成沙塵暴。

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