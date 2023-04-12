德國駐查德大使籲實施民主 引發兩國互逐大使風波

現任查德總統穆罕默德·德比，徑自將任期延長2年，引發國內反彈聲浪。資料照。（法新社）

2023/04/12 17:12

〔即時新聞／綜合報導〕德國政府週二（11日）下令驅逐中非國家查德（Republic of Chad）大使，限期48小時離境，回應查德政府上週驅逐德國大使的行為。

據《美聯社》報導，查德政府上週五（7日）要求德國駐該國大使克里克（Gordon Kricke）於48小時內離境，理由是他的「無禮態度」，並斥責克里克不尊重外交禮俗。

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查德政府的聲明異常簡短，並未詳述事發原因。克里克遂在期限內自查德首都恩加美納（N'Djamena）國際機場搭機於週日（9日）返抵德國。

德國外交部週二表示，查德「毫無根據的驅逐我國大使」，並立刻進行反制，查德駐柏林大使穆薩（Mariam Ali Moussa）被召喚，同樣被要求於48小時內離境。

德國外交部強調：「很遺憾得走到這步，但克里克大使始終以足稱楷模的方式，在恩加美納善盡其職責，倡導人權外，更敦促查德政府盡快過渡至民主政治。」

德國駐查德大使館將繼續運作，恩加美納仍有多位較低級別的德國外交官駐守。外媒指出，克里克對查德過渡政府的大力批評，可能是其突然遭到驅逐離境的主因。

查德前獨裁者伊德里斯·德比（Idriss Déby）於2021年4月20日遇襲逝世，數小時後，軍方立即任命其子穆罕默德·德比（Mahamat Déby）為該國臨時領導人，任期為18個月。

然而，去年查德政府無預警宣布，穆罕默德·德比的任期將延長2年，該國境內隨即爆發示威活動，並引起國際社會廣泛關注。

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