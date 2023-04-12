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    美國防部洩密文件：塞爾維亞拒制裁俄國、但同意援烏武器

    美國國防部洩密文件顯示塞爾維亞在烏俄戰爭間的立場耐人尋味，文件顯示塞爾維亞拒絕制裁俄羅斯，但同意提供烏克蘭武器。

    美國國防部洩密文件顯示塞爾維亞在烏俄戰爭間的立場耐人尋味，文件顯示塞爾維亞拒絕制裁俄羅斯，但同意提供烏克蘭武器。

    2023/04/12 13:51

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部近期陷入機密文件外洩疑雲，外洩機密文件達到數十份之多，《路透》報導指出，美國國防部外洩的文件中，有一份文件關於歐洲各國政府對烏克蘭軍事訓練、武器援助請求的回應，其中塞爾維亞是歐洲唯一拒絕制裁俄羅斯，但同意向烏克蘭提供武器的國家。

    根據《路透》報導，這份名為「歐洲對持續性烏俄衝突的回應」的文件，以圖表形式列出38個歐洲國家政府對烏克蘭軍事援助請求的立場。文件顯示，塞爾維亞拒絕協助向烏克蘭軍隊提供軍事訓練，但已承諾或已經提供「致命性援助」；文件提到，未來塞爾維亞有政治意願及軍事能力提供烏克蘭武器。

    據了解，該文件禁止向外國情報部門和軍隊派發，文件日期為3月2日，上頭還蓋有參謀長聯席會議辦公室印章。

    自俄羅斯去年2月入侵烏克蘭以來，塞國總統武契奇（Aleksandar Vucic）一直試圖在他加入歐盟的目標，以及和莫斯科的密切關係之間取得平衡。不過塞爾維亞是歐洲44 國之中，唯一拒絕對俄羅斯實施制裁的國家。塞爾維亞和俄羅斯有著深厚的歷史、經濟與文化連結，但武契奇前已宣稱在烏俄戰爭中的「中立角色」，他在3月5日訪問卡達時強調：「我們沒有向俄羅斯或烏克蘭出口任何武器彈藥。」

    針對文件顯是塞爾維亞政府立場一事，塞爾維亞總統辦公室、烏克蘭大使館及美國國防部均尚未回應。

    美國智庫詹姆士敦基金會（Jamestown Foundation）東歐研究專家布加伊斯基（Janusz Bugajski）分析：「若這份文章內容準確，代表武契奇在面對俄羅斯時的態度『口是心非』，不然就是武契奇正在承受華府要求對烏克蘭提供武器的巨大壓力。」

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