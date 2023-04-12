阻烏軍收復失土 克里米亞邊境俄軍防禦工事曝光！

衛星捕捉俄軍在克里米亞與烏克蘭邊境的小鎮梅德維迪夫卡附近構築防禦工事。（路透）

2023/04/12 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕克里米亞半島自從2014年被俄羅斯占領至今，目前仍是俄軍進攻烏克蘭的重要補給樞紐，烏克蘭也多次公開喊話並透露出有意收復克里米亞。由俄羅斯任命的克里米亞州（Crimea）州長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）11日表示，駐克里米亞的俄羅斯軍隊已建立「現代縱深防禦」，有能力擊退烏軍可能發起的攻勢。衛星科技公司「Maxar Technologies」的衛星照也讓克里米亞防禦網路曝光。

根據《美聯社》報導，阿克肖諾夫表示，克里米亞地區已在提防烏克蘭可能發起的攻勢，駐紮在克里米亞的俄軍擁有大量部隊與裝備，擊退烏軍攻勢「綽綽有餘」。阿克肖諾夫說：「我們不能低估敵人，但我們可以肯定地說，我們已經準備好了。」

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阿克肖諾夫在去年11日公開克里米亞構築防禦工事的消息，並在今年2月俄羅斯總統普廷主持的一次會議中透露，工程將在4月完成。「Maxar Technologies」衛星照顯示，在克里米亞與烏克蘭邊境的小鎮梅德維迪夫卡（Medvedivka）附近挖出戰壕與其他防禦工事構成的複雜防禦網路，顯示俄羅斯擔心烏克蘭會從該地發動攻擊。

軍事分析人士指出，烏軍將利用天氣好轉的機會，利用新一批西方軍備奪取戰場主動權，包括數十輛戰車和在西方國家受訓的新兵。烏軍可能會從俄羅斯和克里米亞之間的陸地走廊突破，並從扎波羅熱（Zaporizhzhia）前往梅利托波爾（Melitopol）和亞速海一帶，將俄軍一分為二。

軍事分析人士認為，烏軍在驅逐俄軍時將面臨著巨大挑戰，因為烏軍的裝甲布隊很可能會遇到地雷區、反坦克溝渠和其他障礙物，而廣泛的戰壕系統則為俄軍部隊提供掩護。

俄軍戰車等軍備在梅德維迪夫卡附近集結。（路透）

俄軍戰車等軍備在梅德維迪夫卡附近集結。（路透）

俄軍在烏克蘭邊境的小鎮梅德維迪夫卡附近挖戰壕。（路透）

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