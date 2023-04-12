阻烏軍收復失土 克里米亞邊境俄軍防禦工事曝光！
〔即時新聞／綜合報導〕克里米亞半島自從2014年被俄羅斯占領至今，目前仍是俄軍進攻烏克蘭的重要補給樞紐，烏克蘭也多次公開喊話並透露出有意收復克里米亞。由俄羅斯任命的克里米亞州（Crimea）州長阿克肖諾夫（Sergei Aksyonov）11日表示，駐克里米亞的俄羅斯軍隊已建立「現代縱深防禦」，有能力擊退烏軍可能發起的攻勢。衛星科技公司「Maxar Technologies」的衛星照也讓克里米亞防禦網路曝光。
根據《美聯社》報導，阿克肖諾夫表示，克里米亞地區已在提防烏克蘭可能發起的攻勢，駐紮在克里米亞的俄軍擁有大量部隊與裝備，擊退烏軍攻勢「綽綽有餘」。阿克肖諾夫說：「我們不能低估敵人，但我們可以肯定地說，我們已經準備好了。」
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阿克肖諾夫在去年11日公開克里米亞構築防禦工事的消息，並在今年2月俄羅斯總統普廷主持的一次會議中透露，工程將在4月完成。「Maxar Technologies」衛星照顯示，在克里米亞與烏克蘭邊境的小鎮梅德維迪夫卡（Medvedivka）附近挖出戰壕與其他防禦工事構成的複雜防禦網路，顯示俄羅斯擔心烏克蘭會從該地發動攻擊。
軍事分析人士指出，烏軍將利用天氣好轉的機會，利用新一批西方軍備奪取戰場主動權，包括數十輛戰車和在西方國家受訓的新兵。烏軍可能會從俄羅斯和克里米亞之間的陸地走廊突破，並從扎波羅熱（Zaporizhzhia）前往梅利托波爾（Melitopol）和亞速海一帶，將俄軍一分為二。
軍事分析人士認為，烏軍在驅逐俄軍時將面臨著巨大挑戰，因為烏軍的裝甲布隊很可能會遇到地雷區、反坦克溝渠和其他障礙物，而廣泛的戰壕系統則為俄軍部隊提供掩護。